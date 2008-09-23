Meclis'te büyük düello

Kılıçdaroğlu'nun güvendiği belge

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat arasında günlerdir süren polemikte düello kararı alındı. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te, Uğur Dündar'ın sunacağı canlı yayında tartışma önerisini Fırat kabul etti. Fırat ve Kılıçdaroğlu perşembe günü saat 14.30'da Meclis'te, Uğur Dündar'ın yöneteceği programda karşı karşıya gelecek.Aslında polemik CHPGrup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat arasındaydı. Ancak Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal da katılınca polemik büyüdü.Tartışma, Kılıçdaroğlu'nun, Fırat'ın şirketine ait bir TIR'da eroin bulunduğunu iddia etmesiyle başladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mehmet Mir Dengir Fırat'ın en büyük ortağı olduğu MENAS'ın ürünlerini yurt dışına götüren TIR'da 89 kilo eroin yakalandı mı? Yakalanmadı mı? Mehmet Mir Dengir Fırat'ın en büyük ortağı olduğu MENAS şirketi, hayali ihracat yaptı mı? Yapmadı mı?"AKP'li Fırat'ın bu suçlamaya yanıtı sert oldu. Fırat, "Kılıçdaroğlu iddialarını kanıtlayamazsa dünyanın en alçak insanıdır, müfteridir" dedi.Tartışmaya bu noktada Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: "Bunu ispatlarsan Fırat siyasetten çekilecek. İspatlayamazsan çık TV'ye de ki, 'Ben şerefsizim, namerdim, müfteriyim."Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt hemen CHP lideri Baykal'dan geldi. Baykal, yazılı bir açıklama yaparak, şunları söyledi: "Şerefsiz sıfatına layık muhatap bulmakta güçlük yok. Bize sorarsanız en büyük şerefsizlik, milletin yardım amacıyla verdiği paralarla kendi reklamını yaptırmak için bir TV kanalı kurdurmak ve kuranları himaye etmektir. Kul hakkı, yetim hakkı yiyip, dindarlık taslayanlardır. Fakir fukaranın kazancına göz dikip harama kucaklarını açanlardır."Baykal'dan sonra bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Kılıçdaroğlu iddialarını yineledi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Önce Sayın Başbakan'a hatırlatalım. Etrafında saygın kişiler de var. Lütfen onların uyarılarına kulak versin. Şayet Dengir Fırat'la yola çıkarsanız, kendinizi çıkmaz sokakta bulursunuz. Zaten ağzınızın bozukluğu da galiba buradan geliyor. Sayın Başbakan'dan şu iki soruyu Mehmet Mir Dengir Fırat'a sormasını istiyoruz. Mehmet Mir Dengir Fırat'ın en büyük ortağı olduğu MENAS'ın ürünlerini yurt dışına götüren TIR'da 89 kilo eroin yakalandı mı? Yakalanmadı mı? Mehmet Mir Dengir Fırat'ın en büyük ortağı olduğu MENAS şirketi, hayali ihracat yaptı mı? Yapmadı mı?Bu soruların yanıtlarını görünce başbakan kimin şerefli kimin şerefsiz olduğunu daha iyi anlayacaktır.Başbakan'a soruyorum 'Fırat'ın iftira attığını sizin imzanızla kanıtlarsam, Fırat'ı partideki görevinden alacak mısınız? İftiracılığı kanıtlanırsa 'ben şerefsiz bir müfteriyim' diye açıklama yapmasını isteyecek misiniz?"Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarından sonra kendisini arayan Habertürk TV'den Palçiçek Pamir'in Fırat'la birlikte TV'de tartışma teklifini kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Fırat, 22 Eylül Pazartesi akşamı saat 18.00'de Habertürk TV'de karşı karşıya geleceklerdi. Ancak Kılıçdaroğlu son anda programa katılmaktan vazgeçti.Programa tek başına katılan Fırat, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Fırat, şunları söyledi:"Benimle ilgili iddia ettiği konularda kesin delil sunmasına gerek yok dedim. Şüphe uyandıracak bir ön delil sunar ise, söz veriyorum derhal milletvekilliğine orda istifamı yazıp TBMM’ye göndereceğim dedim. Ama bu olmadığı takdirde ve ben bunun aksini ispatladım takdirde sayın Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliğinden istifa edecek bir karaktere sahip olmadığını bildiğim için böyle bir talepte bulunmayacağımı, ancak televizyonda 'Ben müfteriyim, müfteriyim, müfteriyim' (Müfteri: İftiracı) demesini istedim.Söz verdiği halde bu programa gelmedi. TBMM’de basın toplantısı yapacakmışız, orada kozlarımızı paylaşacakmışız. Bu aptalca bir şey korkaklık. Ben burada sayın Kılıçdaroğlu’nu burada müfteri olarak ilan ediyorum. Bundan sonra bay Müfteri dediğim zaman Türk halkı eski adı sayın Kılıçdaroğlu olarak andığımı bilecektir.Gelelim iddialara. Hukuka inanan bir insanım. Bu zamana kadar kesin delileri görmeden itiraz etmedim. Birinci mesel hayali ihracat meselesi Milliyet Gazetesi’nde yayımlanmıştı. Gazeteye telefon ettiğimde bunun hiçbir belgeye dayanmadığını, böyle bir ifadenin gazetede yayımlanmasını etik bulmadığımı söylediğimde bana bu bizim için haberdir, haberi yayımlamak zorundayız dediler.Eğer mahkemede bunu kanıtlarsam onu da yayımlar mısınız dedim, yayımlarız dediler. Şeref sözü mü dedim, şeref sözü dediler. Bu olay 2007 tarihlerinde bitti. Bütün belgeleri gazeteye yolladım ancak yayımlamadılar.İnsanlara çamur atmayı basın özgürlüğü sayanlara karşı çıkışımız bu. 2002 seçimlerde CHP’den Diyarbakır’dan aday adayı olmuş bir vatandaş devlet görevlisi olarak görev yapıyor. Bu dosya onun tarafından hazırlanıyor.Ancak Dengir Fırat’ın ilişkili olduğu bir kararda işlemler yapılıyor. Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuluyor, bilir kişi incelemelerinden sonra 21.05.2007 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor. Ama gümrük müsteşarlığı avukatı buna itiraz ediyor. Yasa gereği en yakın ağır ceza mahkemesine gidiyor ve kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararının doğru olduğuna karar veriyor.2007’nin 9’uncu ayından itibaren ben o şirketin ortağı değilim. Bu bir anonim şirketi. Bu belgeyi de burada hissemi sattığıma, kimlere kaç liraya sattığıma ve onun arkasında da bu hisse karşısında da TBMM İş Bankası’na benim tarafımdan gönderilen hisse miktarı makbuzu da arkasında.Bu şirket uzun süredir narenciye ihracatı yapan bir şirket. Şirket Hollanda da bir firma ile narenciye anlaşması yapıyor. Bir nakliyeciden TIR kiralıyor, malını yüklüyor gümrüklemesi yapılıyor ve mühürleniyor. Kapıkule’ye gidiliyor. Orada yapılan araştırma sonucu, o kapalı alanın dışında soğutucunun yanında eroin ele geçiriliyor.Soruşturma şoför hakkında açılıyor. Mahkemede bunun yükleyiciyle yani şirketle bir ilgisi olmadığını, malı da başka bir TIR’la gönderildiğini açıklıyor. Bu nereden kaynaklanıyor?10 Mayıs 2008 tarihli Vatan gazetesi. Başlık şu. Eroin TIR’rının sırrı. Yanında benim resmim. İlk baktığınızda Dengir Fırat eroin kaçakçısı. Devamına geçiyorsunuz. Şöyle diyor: Dengir Fırat’ın Menas A.Ş ile ilgisi yok, 1999’da satmıştır bunu. E peki benim resmim neden orda?Dava açamıyorsunuz. Ozaman diyeceklerki efendim biz yazdık hiçbir ilgisi yok diyorlar.İşte sayın müfterinin belge dediği şey bu saydıklarımdır. Şimdi bay müfteriyi TV'de tartışmaya çağırıyorum."Fırat'ın bu açıklamalarından sonra dün Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, basın önünde tartışmaya açık olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Ancak bu tartışmadan önce Başbakan ve Fırat'a sorular sormuştum.Bu soruların yanıtını aldıktan sonra kendisi ile tartışmaya hazır olduğumu söylemiştim. Sayın Fırat yaptığı basın toplantısında Meclis'te tüm medyanının önünde tartışmayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Hatta bunun çok aptalca bir öneri olduğunu söyledi.Politikacılar söylemleri ve hareketleri ile topluma örnek olmak durumundadır. Sayın Baron konuşurken beyni ve ağzı küfür ve hakarete koşullandırılmış. Küfür ve hakaret çaresizliğin ve paniğin bir göstergesidir.Benim, Başbakan ve Fırat'a sorduğum soruların ikisine Fırat cevap vermeye çalıştı ama 3. sorumu görmezlikten geldi. 3 sorumu yineliyorum ve Fırat'a bir gün daha süre veriyorum. Fırat sizin iftira attığınızı, Başbakanın imzası ile kanıtlarsam ne yapacak sınız? TV'lere çıkıp ben bir müfteriyim diye açıklama yapacak mısınız? Çarşamba gününe kadar yanıt gelmezse Sayın Fırat'ı perşembe günü saat 14.30'da burada Sayın Uğur Dündar'ın yöneteceği canlı yayında bekleyeceğim. Dündar'ı önerme gerekçemiz 40 yıllık basın deneyiminin yanında tarafsızlığına inandığımız içindir. Fırat bu önerimize evet diyorsa perşembe günü saat 14.30'da Meclis'te olur.Milletin meclisindeki toplantı nasıl aptalca olur. Bütün TV kameraları burada. Eğer bir tartışmayı bütün TV kanallarında insanlar izlemek isterse niçin buna aptalca diyor? Niçin bir TV kanalına mahkum olalım. Asıl aptalca olan budur.Ben kendi malvarlığımı internet sitemde yayınlıyorum. Bu soruyu soracak kişinin önce kendi malvarlığını yayınlamış olması lazım.Ondan sonra soru sorma hakkı var.Fırat 3. soruma yanıt vermedi.Yüreği yetiyorsa benim bu soruma yanıt verir. Altını çiziyorum yüreği yetiyorsa bu soruma yanıt verir sonra biz onunla yan yana geliriz.Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorduğu "Fırat'a baron diye hitap ettiniz. Uyuşturucu baronu mu demek istiyorsunuz" sorusuna "Ben sadece baron dedim. Bakalım Fırat ne diyecek" diye yanıt verdi.Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarından sonra AKP'li Fırat, teklifi kabul ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ile Fırat, perşembe günü saat 14.30'da, Meclis'te, Uğur Dündar'ın yöneticiliğinde canlı yayında tartışacaklar.Kılıçdaroğlu ve Fırat'ın tarafsızlığı üzerinde uzlaştıkları Star TV Grup Başkanı Uğur Dündar büyük düello ile ilgili bilgi verdi ve şunları söyledi:"Bugün hem sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de Dengir Mir Mehmet Fırat ile ayrı ayrı konuştum. İkisinin de TBMM'de benim yönetimimde yapılacak bir basın tartışması programına kabul ettiklerini teyit ettim. Her ikisi de bu akşam Star Ana Haber Bülteni'ne canlı olarak çıkacaklar ve bir kez daha TBMM'de Perşembe Günü saat 14.30'da yapılacak programa katılacaklarını milyonlar önünde söz verecekler"