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Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

HDP eş genel başkanı Demirtaş tutukluk nedeniyle bütçe görüşmelerine ikinci kez katılamıyor

10 Aralık 2017 13:21

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak. Yarın saat 13.00’te toplanacak kurulun ilk gününde Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması bekleniyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  tutuklu olduğu için bütçe maratonuna ikinci kez katılamayacak. Bütçe görüşmeleri boyunca ise Meclis’e ziyaretçi yasağı konuldu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası'na para transferleri gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin açıkladığı belgelerin, 'ABD, Hakan Atilla'ya karşı' davasında 'tanık' olmayı kabul ederek ifade veren Reza Zarrab’ın itiraflarının ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonların bu yılki görüşmelere damgasını vurması bekleniyor.  

İlk turda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık bütçeleri, ikinci turda hazine, BDDK, SPK, sonraki turlarda da bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçeleri ele alınacak. Görüşmeler, 22 Aralık 2017 Cuma günü tamamlanacak.

HDP: Vicdansız bütçe

HDP,  komisyon görüşmelerinde 2018 yılı bütçesini "Vicdansız bütçe" olarak nitelendirmişti. HDP’li Garo Paylan'ın "Vicdansız bütçe" sözleriyle başlayan tartışmada Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'na, “Ne zaman Sayın Paylan’la konuşsam arkadan arka savunma oyuncusu gibi direkt sahipleniyorsun, hangi partidesin bir karar ver” diye çıkışmıştı.

TIKLAYIN - "Bu yılki bütçe en vicdansız bütçe; vergiler yoksullardan, orta kesimden toplanıyor"

Paylan, komisyon görüşmelerinde, bütçe kitapçığında  bir kez bile "İşçi" denmediğine dikkat çekmiş ve “Bakın, bu kitapçığı açın bakın, içinde tek bir 'işçi' kelimesi geçmiyor. 'Emek' kelimesi geçmiyor. Hep işveren, yatırımlar, sermaye, bankalar, şu, bu. Tek bir 'işçi' geçmiyor bakın” diye konuşmuştu. 

 

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