Meclis'te bütçe maratonu

TBMM Genel Kurulu, Kasım ayında komisyonda görüşülerek kabul edilen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nı yasalaştırmak için yarın aralıksız 12 gün mesaiye başlayacak.



2009 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 gün süren görüşmelerin ardından, bugün TBMM Genel Kurulunda müzakere edilmeye başlanacak. Bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla başlayacak görüşmeler, hafta sonu da dahil aralıksız 12 gün sürecek.



Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar (Hükümetin sunuş konuşması hariç) için birer saat, kişisel konuşmalar için ise 10’ar dakika verilecek.



Kamu idarelerinin bütçeleri, 14 turda tamamlanacak. Görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 40’ar dakika, kişisel konuşmalar 5’er dakika olacak. Gruplara tanınan süreyi, birden fazla milletvekili kullanabilecek.



Genel Kurul, bütçe nedeniyle her gün saat 11.00’de toplanacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Genel Kurul sadece 21 Aralık Pazar günü saat 15.00’de ve 27 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da açılacak.



Bütçe takvimi



Bütçenin tümü üzerinde 16 Aralık Salı günü başlayacak görüşmelerde, Hükümetin sunuşunun ardından, sırayla CHP, MHP, AKP ve DTP grup sözcüleri görüşlerini açıklayacaklar.



Cumhurbaşkanlığı, TBMM, RTÜK, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Sayıştay bütçeleri 17 Aralık Çarşamba günü birinci turda, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bütçeleri ikinci turda ele alınacak.



Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri 18 Aralık Perşembe günü üçüncü turda, Hazine Müsteşarlığı, DPT, TÜİK, SPK, BDDK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçeleri, aynı gün dördüncü turda görüşülecek.



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, TÜBA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, SHÇEK, Özürlüler İdaresi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçeleri 19 Aralık Cuma günü beşinci turda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçeleri de aynı gün altıncı turda ele alınacak.



TBMM Genel Kurulunda, 20 Aralık Cumartesi günü yedinci turda Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bütçeleri, sekizinci turda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçeleri görüşülecek.



Adalet Komisyonu’ndan yoğun mesai



TBMM Adalet Komisyonu da gündemindeki Türk Borçlar Kanunu Tasarısının görüşmelerine, 17 Aralık Çarşamba günü 213. maddeden devam edecek. Komisyon, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de tasarının görüşmelerini sürdürecek.

