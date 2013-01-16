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Politika

Meclis’te 'böcek' komisyonu kuruluyor

Başbakan Erdoğan’ın 'dinleniyorum' açıklaması ile gündeme gelen yasadışı dinlemelere Meclis el koyuyor. Parlamento, 'böcek araştırma' komisyonu kuruluyor

16 Ocak 2013 21:13

Hülya Karabağlı/ Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ofisimde böcek bulundu, ben de dinlendim” açıklamasının ardından yasadışı dinlemeler Meclis’in gündemine geliyor. Meclis’te yasadışı dinlemelerle ilgili komisyon kurulacak. AKP,  muhalefetin bu konuda verdiği önergelere destek verecek.

AKP tarafından hazırlanan “Yasadışı dinlemeleri araştırma komisyonu" kurulması için hazırlanan önerge  gelecek hafta  Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 16 üyeden oluşması beklenen komisyonda,,, AKP 10,  CHP 3, MHP 2, BDP 1 üye ile temsil edilecek. 3 ay görev yapacak olan komisyon, yasadışı telefon dinlemeleri ve ortam dinlemelerini araştıracak. Uzmanları ve yetkilileri  dinleyecek.  Komisyonun yasadışı dinleme mağdurlarını dinlemesi de bekleniyor.

Yasadışı dinlemelerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca başlatılan bir inceleme  var.

 

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