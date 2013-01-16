Meclis’te 'böcek' komisyonu kuruluyor

Hülya Karabağlı/ Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ofisimde böcek bulundu, ben de dinlendim” açıklamasının ardından yasadışı dinlemeler Meclis’in gündemine geliyor. Meclis’te yasadışı dinlemelerle ilgili komisyon kurulacak. AKP, muhalefetin bu konuda verdiği önergelere destek verecek.

AKP tarafından hazırlanan “Yasadışı dinlemeleri araştırma komisyonu" kurulması için hazırlanan önerge gelecek hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 16 üyeden oluşması beklenen komisyonda,,, AKP 10, CHP 3, MHP 2, BDP 1 üye ile temsil edilecek. 3 ay görev yapacak olan komisyon, yasadışı telefon dinlemeleri ve ortam dinlemelerini araştıracak. Uzmanları ve yetkilileri dinleyecek. Komisyonun yasadışı dinleme mağdurlarını dinlemesi de bekleniyor.

Yasadışı dinlemelerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca başlatılan bir inceleme var.