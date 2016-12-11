Meclis'te Beşiktaş'taki terör saldırısı için tepki

AKP, CHP ve MHP Dolmabahçe ve Maçka’daki terör saldırıya karşı ortak bir bildiri hazırladı. Ortak bildiri Meclis Genel Kurulu'nda okundu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu bildiride bizim de imzamız olabilir ancak görüşlerimiz dikkate alınmadı" diyerek partisinin hazırladığı bildiriyi okudu.

3 partinin ortak hazırladığı bildiri şöyle:

"Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir.

“Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır.

“Milletimiz müsterih olsun. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek; aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir.

“Bizler; acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz.

“Bizler bu bildiriye imza atan siyasi parti grupları olarak; devletimizin bekası ve sinesinden çıktığımız aziz milletimizin huzuru için, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Beştaş: Ortaklaşmanın formüllerini bulma çabasını sürdüreceğiz

HDP MYK’nın saldırıya karşı yayınladığı açıklamayı okuyan Beştaş, bu açıklamanın parti grubunun da açıklaması olduğunu söyledi.

Ortak bildiride yer almamaları ile ilgili şöyle dedi:

“15 Temmuz darbe girişimine karşı Meclis çatısı altında dört siyasi parti ortaklaşarak darbeyi püskürtmüştü. Biz ayrışmanın değil ortaklaşmanın formüllerini bulma çabasını sürdüreceğiz. Bildiriye imza atmadığımız da üç siyasi parti grubu da biliyor, önerilerimiz dikkate alınsaydı bizim de imzamız olacaktı. Tüm Türkiye’ye başsağlığı diyorum. Acılar hepimizin acıları.

HDP: Çatışma üreten politika, dil, üslup, uygulamalara son

HDP bildirisi şöyle:

“İstanbul'da gerçekleşen 2 bombalı saldırı sonucunda bir kez daha çok insanın evine ateş düştü. Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Büyük bir üzüntü duyuyor ve yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz.

“Saldırılarda yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

“Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır.

“Türkiye hem iç hem de dış politikada barış, demokrasi, insan hakları adına örnek bir ülke ve daha önemlisi politik aktör haline gelmelidir.

“Daha fazla gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık ve çatışma üreten politikaları, dili ve üslubu, uygulamaları derhal sonlandırmak gereklidir. Bu gidişe dur demenin ilk adımı budur.

“Bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz.”