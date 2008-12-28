Meclis’te ‘bebeğe tecavüz’ tartışması

2009 bütçesinin son gün görüşmelerine, 2006’da tecavüze uğradığı saptanan 17 aylık N.N.B. damgasını vurdu.



Konu, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek arasında polemiğe neden oldu.



MHP grubu adına konuşan Şandır, “6 yıllık AKP iktidarında hangi soruna çözüm buldunuz?” diye sordu. Şandır bu sırada, “17 aylık kız çocuğunun ırzına sizin dönemizde geçildi. Yalan mı, yanlış mı?” dedi. Bu sözlere AKP’liler tepki gösterirken, TBMM Başkanı Köksal Toptan da Şandır’ı, “Bunun bütçeyle ne alakası var” diye uyardı. Şandır da, “Üzüntülerimi ifade ediyorum. Çok ağır oldu, haklısınız” diyerek hatasını kabul etti. Hükümet adına konuşan Çiçek ise, Şandır’ın eleştirisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bunu siyaset malzemesi haline getirirsek, küresel ısınmadan da hükümeti sorgulamak gibi bir sonuca götürür bizi. Bu mantık kabul edilemez.”



Görüşmelerin sonunda yeniden söz alan Şandır, “Üzüntümüzü ifade ederek, iktidarın sorumluluğunu hatırlatıyoruz, yoksa bir suçlama anlamında değil” dedi.



Ekim 2006’da annesi F.B. tarafından İzmir Menderes’teki sağlık ocağına getirilen 17 aylık bebek N.N.B’nin, işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı

