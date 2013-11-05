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Politika

Meclis'te 'bayan' gitti 'kadın' geldi

AKP Grup Başkanvekilleri, mevcut iç tüzükteki 'Bayanlar tayyör giyer' maddesininin 'Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler' şeklinde değişmesi için partilere teklif sundu

05 Kasım 2013 09:12

AKP, CHP ve MHP'nin uzlaşarak hazırladığı yeni Meclis iç tüzüğü tasarısında "Bayanlar" yerine "Kadınlar" ifadesi kullanılacak. Ayrıca "Tayyör"ün yanında "Ceket-Pantolon" seçeneği de eklenecek.

AKP Grup Başkanvekilleri, mevcut iç tüzükteki "Bayanlar tayyör giyer" maddesininin "Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler" şeklinde değişmesi için partilere teklif sundu. 

TBMM'de kadınlara uygulanan pantolon yasağının kalkamasına yönelik bir düzenleme yapılıyor. AKP Grup Başkanvekillerinin hazırladığı teklif bu sabah saatlerinde MHP ve CHP'ye sunuldu. MHP'den Oktay Vural ve Yusuf Halaçoğlu'nun imza attığı düzenleme için CHP'nin de imza atması bekleniyor.

Mevcut iç tüzüğe göre kadınların tayyör giymesi gerekiyordu, ancak iç tüzükte şöyle bir değişiklik yapılıyor. İç tüzüğün 56. maddesinin 2. fırkasının son cümlesi "Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler" şeklinde düzenlendi.

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