Meclis'te 'azgınlık' tartışması!

Genel Kurulda MHP'li Enver Erdem'in 'İlçe adliyelerini kapatıyorsunuz, bu azgınlık değil midir?' sözleri, AKP ve MHP arasında tartışma yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürerken, kabul edilen önergeyle, denetçiler arasındaki işbölümü düzenlendi. Buna göre, denetçilerden biri kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilecek.

Muhalefetin maddelerin oylanması sırasında karar yeter sayısı aranmasını istemesi üzerine, TBMM Başkanvekili Meral Akşener, AK Parti milletvekillerine hitaben, “Şimdi Genel Kurul kapılarını kilitleteceğim. 5 dakikada bir karar yeter sayısı isteniyor” uyarısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, HSYK yaz kararnamesi kapsamında yapılan atamaları eleştirdi. Atamaların “siyasi” olduğunu savunan Özgündüz, “bu atamalarla yargıda kıyım yapıldığını” öne sürdü. Özgündüz, atamaların insan hakları ihlali olduğunu iddia etti.

Bu arada, muhalefet sık sık karar yeter sayısı istedi. Yoklamaların ardından karar yeter sayısı bulunamayıp ara verilmesine, bazı AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Partisinin önergesi üzerinde konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “(Uzmanlık titrine sahip olan insanlara görev verin) diyor bu önerge. Aksi ne demek? 'Hayır' derseniz, bu insanlar ehliyetli olmasın demektir, bu da bu Meclis'e yakışmaz” diye konuştu.

MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem, partisinin önergesi üzerinde konuşurken, ilçe adliyelerinin kapatıldığını belirterek, AK Parti'lilere yönelik “Azdınız” dedi.

AK Parti'li milletvekillerinin laf atarak tepki göstermesi üzerine Erdem, “İlçe adliyelerini kapatıyorsunuz, bu azgınlık değil midir?” diye sordu.

Kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, “O kelimeleri kullandığı için özür dilemesi lazım. Onun o sözüne cevap verecek bir aile terbiyem yok” karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener de “Azmak sözü, Meclis çatısı altında uygun olmayan bir söz” diyerek Erdem'i uyardı.

MHP'li Erdem ise “4 milyon insanın yargı hizmetlerinden yararlanmasının önünde engel teşkil edecek bir uygulama var. Bu azmak değilse o zaman azmamışlardır” sözleriyle kendisini savundu.

TBMM Başkanı Akşener, daha sonra birleşime 1 saat ara verdi.