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Meclis'te AKP ile MHP arasında yumruklu kavga!

MHP'li Oğan'ın, 'Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş' sözleri Meclis'te gerginliğe neden oldu

12 Kasım 2012 10:16

TBMM Genel Kurulu'nda, 13 ilin büyükşehir yapılmasına ilişkin tasarının görüşmeleri gergin geçti. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ile AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak arasındaki kavgayı araya giren milletvekilleri durdurdu.

MHP'li Oğan, partisinin önergesi üzerinde konuşmak için kürsüye gelince, Başkanvekili Sadık Yakut'a dönerek, "Yemek yedik, elimizi yıkamaya bile fırsat bulamadık. Başbakan'dan bu kadar mı korkuyorsunuz?" dedi. AKP'li milletvekilleri, Oğan'a tepki gösterdi.

Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele bölünme yasası olunca sabahlara kadar çalışıyorsunuz, bizi de çalışmak zorunda bırakıyorsunuz ama şehitlerimiz ile ilgili yasal düzenleme olunca aynı duyarlılığı göstermiyorsunuz. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var, gelin onlar için de sabaha kadar çalışalım. Bu bir bölünme yasasıdır, Türkiye'nin belli bir bölgesini Türkiye'den ayırma yasasıdır, federasyon yasasıdır.

Bu belediye haliyle bile, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, size 'meşenin dalları' demişti, bu yasadan sonra ne diyecek? Mardin, Tasarıdan sonra Van'ın hali nice olacak? Yoksa siz buraları gözden çıkardınız da milletten mi saklıyorsunuz, evet siz buraları gözden çıkarmışsınız. Diyarbakır'ı, Van'ı gözden çıkarmışsınız. Başbakan daha 1991'de 'yerel parlamentolar oluşturulmalı' diyordu. Yerel parlamentolara doğru gidişin bu yasayla önünü açıyorsunuz."

 

'Aklınızı başınıza alın'

 

Oğan'ın, "Sizin için Allah korkusundan bile daha önce geliyor Başbakan korkusu. Nedir bu haliniz, aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş" sözleri gerginliğin artmasına neden oldu.

AKP''li milletvekilleri, bu sözleri üzerine Oğan'a laf atmaya başladı. AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, ayağa kalkarak laf attı.

Bunun üzerine Oğan, AKP sıralarına doğru giderek, Aksak'ın üzerine yürüdü ve yumruk savurdu. Ancak yumruğu havada kaldı. Oğan'ı, araya giren AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar durdurdu.

Bu arada MHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasında itişme yaşandı. Gerginliğin uzaması üzerine, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi.

Gerginlik verilen arada da devam etti ve milletvekilleri karşılıklı olarak birbirlerine laf attı.

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