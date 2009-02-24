Meclis’te ağaca çıkma eylemi

TBMM'de, Karabük milletvekilleriyle görüşmeye geldiğini, ancak milletvekillerinin kendisiyle ilgilenmediğini ileri süren bir vatandaş, bu durumu protesto etmek için ağaca çıktı.



Süleyman Çınar isimli vatandaş, milletvekillerinin odalarının bulunduğunu Basın Halkla İlişkiler A Blok Binası önündeki ağaca tırmandı ve bağırmaya başladı.



Karabük'ün Ovacık İlçesi Bölükören Köyünden yürüyerek Ankara'ya geldiğini bildiren Çınar, "Karabük milletvekilleriyle görüşmeye geldim ama milletvekilleri benimle ilgilenmedi. Derdime çare arıyorum" diye konuştu.



Süleyman Çınar, Mecliste görevli polislerden milletvekilleriyle görüştürülmesi sözü alınca eylemine son verdi. Polislerin yardımıyla ağaçtan indirilen Çınar, daha sonra A Blok içerisine alındı ve gazeteciler de bölgeden uzaklaştırıldı.

