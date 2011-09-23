-Meclis'te 481 dokunulmazlık dosyası var TBMM (A.A) - 23.09.2011 - Meclis, yeni yasama yılına 481 dokunulmazlık dosyasıyla giriyor. Meclis, 23. Dönemi 149 milletvekili hakkındaki 797 dokunulmazlık dosyası ile tamamlayarak bu alanda bir rekora imza attı. Meclise 20. Dönemde 252, 21. Dönemde 247, 22. Dönemde 298 dosya gelmişti. Milletvekili seçilemeyen ya da aday olmayan 97 milletvekiline ait 341 dosya işlem yapılmak üzere Başbakanlık aracılığıyla ilgili mahkemelere gönderildi. Aynı dosyada birden fazla milletvekilinin olduğu isimler ayıklanırken, yeniden milletvekili seçilenlere ait 481 dosya ise TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna geri gönderildi. Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekillerinin büyük bölümünü BDP'liler oluşturuyor. 481 dosyanın 390'ı BDP, 44'ü CHP, 35'i AK Parti ve 12'si MHP milletvekillerine ait. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dokunulmazlık dosyası bulunmazken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 22 dosyası bulunuyor. Bakanlar arasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun birer dosyası var. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise 3 dosyası bulunuyor. Dokunulmazlık konusunda, 24. Dönemde de geçmişte olduğu gibi ''dönem sonuna erteleme'' dışında farklı bir uygulama beklenmiyor. Ancak konuyla ilgili bir düzenlemenin, yeni Anayasa çalışmalarında gündeme gelmesi bekleniyor. TBMM Anayasa Komisyonu Başkan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yeni Anayasa çalışmalarında, ''yasama dokunulmazlığı''nı düzenleyen 83. maddenin mutlaka ele alınması gerektiğini belirterek, ''Dokunulmazlık nasıl olur, oturup konuşulacak'' dedi. Kuzu, dokunulmazlıkta mevcut duruma, dünya örneklerine bakılarak Türkiye'ye özgü bir formülün bulunabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Dokunulmazlık kurumunu iyi algılamak lazım. Milletvekilinin şahsına verilmiş bir yetki değil. Vatandaşa bunu anlatamayınca sanki keyfi bir hak gibi algılanıyor. Dünyada da özü de böyle değil. Daha rahat çalışmak için bulunmuş bir formüldür. Parlamenterin milletin iradesini, haklarını daha rahat koruması için verilmiştir. Tabii zaman zaman istismar da edilebiliyor. Bunların önüne geçilmeli.'' Dokunulmazlık konusunun geçen dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından AİHM'e götürüldüğünü hatırlatan Kuzu, ancak yüksek mahkemenin milletvekilinin ''dokunulmazlığım kaldırılsın, yargılanmak istiyorum'' demesini yeterli görmediğini söyledi. Kuzu, ''Bunun nedeni dokunulmazlığın milletvekilinin şahsıyla alakası olmamasıdır. AİHM, milletvekiline, 'dokunulmazlık kamu adına sana veriliyor, bundan vazgeçemezsin. O zaman istifa edeceksin' demiştir. Hakim nasıl 'teminat istemiyorum', üniversite hocası nasıl 'özerklik istemiyorum' diyemiyorsa, milletvekilinin dokunulmazlığı da aynı şeydir'' dedi.