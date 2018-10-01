Meclis'te 27. dönem | TBMM Başkanı Yıldırım: Kimse buranın sesini kısamaz

TBMM 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı bugün başladı.

Meclis'in 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın ilk genel kurul toplantısı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın saat 14.00'te birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başladı. Yıldırım'ın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı konuşma

Yıldırım'dan espri: Kimse TBMM'nin sesini kısamaz

Yıldırım, mikrofonun sesinin birkaç saniye geç açılması üzerine “Kimse TBMM’nin sesini kısamaz” diye espri yaparak konuşmasına başladı.

Yıldırım'ın konuşmasından bir özet şöyle:

- TBMM, her zaman çare kapısı olmuştur. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür milletin vekilleri görev yapmaktadır.

- Milli meselelerde ihtilafa düşemeyiz, tek yumruk olalım. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Kur saldırısında Meclis dik durdu. Aziz milletimiz hep payidar olacak.

- TBMM, istiklalini temin etmek için çalışmalarına başladığından beri çok dinamik bir yöntem belirlemiştir. Türkiye yeni bir sisteme geçmiştir. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekileri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmlarımızı yürüteceğiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son zamanlarda ekonomimizde küresel kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Ülkemiz benzer sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış, üstesinden gelmiştir. Kısa sürede bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Yüce Meclisimiz de üzerine düşen görevi yerine getirecek, yürütmeye gereken desteği vermeyi sürdürecektir.

- Bu yasama Meclisinde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın icrada görev almasıyla bu sayı 596'ya inmiş, 104 kadın milletvekili görev almıştır. 27'nci dönem yasama döneminde kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır.

Enis Berberoğlu yemin etti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye edilmesinin ardından Meclis’in ilk oturumunda yemin etti. Berberoglu’nun ant icmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP grubu birlikte izledi. Berberoğlu yeminden sonra uzun süre alkışlandı.

Berberoğlu yasama faaliyetlerine katılabilecek.

Baykal yemin etti

Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

İlk gelen lider Bahçeli

Meclis'in 27.dönem ikinci yasama yılı açılışına ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Kuliste bir süre sohbet eden Bahçeli genel kurul salonuna da erkenden girdi.

Bakanlar yukarıdan izledi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürütme Meclis’ten çıkmadığı için bakanlar Meclis Genel Kurulu’nu Devlet Erkanı için ayrılan locadan izledi. Yeni sistemde atanan bakanlar Kuvvet Komutanlarının önünde oturdu. Genel kurul açılmadan önce gelen bakanlar bir süre ayakta sohbet etti.

AKP ve MHP ayakta alkışladı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Kimse Meclis’in sesini kısamaz” sözleriyle başlayan açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açılış konuşması için Genel Kurul salonuna davet etti. Erdoğan’ı AKP ve MHP milletvekilleri ayağa kalkarak karşıladı. Erdoğan’ı AKP milletvekilleri ayakta alkışlarken MHP grubunda sadece Bahçeli’nin alkışlaması dikkat çekti. CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri ise İstiklal Marşı sırasında ayağa kalktı.

Hüda Kaya’dan tepki

Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşmasında Meclis’teki kadın milletvekili sayısının bir önceki döneme göre yüzde 25 arttığını söyledi. Bu sözler üzerine HDP Milletvekili Hüda Kaya, tutuklu milletvekili Leyla Güven’in fotoğrafının olduğu dövizi masasının önüne yerleştirerek Yıldırım’a tepki gösterdi.