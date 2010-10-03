Meclis'in yeni yılında bahar havası geldi

T24 - CHP’lilerin Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ayakta karşılaması önceki akşam yapılan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında övgü aldı. Başbakan Erdoğan, bu olumlu havanın önemli konularda dayanışma ve uzlaşma ortamı yaratabileceğini belirterek “Türkiye bundan kazançlı çıkar” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önceki günkü Meclis özel oturumu için Genel Kurul salonuna gelişinde CHP’lilerin kendisini ayakta karşılaması, Ak Parti’nin Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında büyük övgü aldı.







CHP’de yeni dönem işareti







Önceki akşam yapılan toplantıda söz alan MKYK üyeleri, bu olayı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’de başlayan yeni dönemin işareti olarak yorumladılar ve olumlu karşıladılar. Erdoğan da, bu olumlu havanın Türkiye için önemli konularda dayanışma ve uzlaşma ortamı yaratabileceğini belirterek, “Türkiye bundan kazançlı çıkar. Artık Türkiye’nin kazançlarını arttırmak için herkesin üzerine düşeni yapması, bunu sürdürmesi lazım. Ortak akıl bunu gerektiriyor” dedi.







Resepsiyonda sıcak sohbet







Meclis’te önceki akşam yeni yasama döneminin başlaması nedeniyle verilen resepsiyona da Gül ile Kılıçdaroğlu’nun sıcak sohbeti damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu, Gül’e, “Kilo almışsınız” dedi. Gül de, “Ben de sizin kilo verdiğinizi farkettim. Genel Başkanlar, hepiniz referandumda herkes koşturdu. Ben de izledim doğrusu. Bir kaç milletvekilini gördüm, kilo vermişler” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, Gül’ün Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşması için de “Beklentilerimizin bir kısmını konuşmasının içinde gördüm. Güzel mesajları oldu, kendisine teşekkür ederim” dedi. Gül de konuşmasında verdiği mesajlarla ilgili Kılıçdaroğlu’ndan bir beklentisinin olup olmadığı sorusuna, “Hepsini burada konuştuk, nasıl değerlendirirler...” diye yanıt verdi.







Başbakan’ın elini öptü kendi elini öptürmedi



İstanbul Tuzla’daki TORGEM Tersanesi’nde Arif Bayraktar gemisinin teslim törenine katılan Başbakan Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi’nin açılışına giderken makam arabasını durdurdu ve çevresini saran çocuklara oyuncak otomobil ve bebek dağıttı. Elini öpen bir kız çocuğunun elini öpmek isteyen Erdoğan, kız çocuğunun elini kaçırması üzerine gülerek, “Elimi havada bıraktın” dedi.



