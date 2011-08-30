-Meclis'in yeni binasını ağaçlar şekillendirdi TBMM (A.A) - 30.08.2011 - TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, yeni halkla ilişkiler binası planının inşaat alanında yer alan ağaçlara göre şekillendirildiğini belirterek, ''Hiç ağaç kesilmedi diyebiliriz. Ağaçları kesmemek için binanın şekli değiştirildi'' dedi. Kalkan, yaptığı açıklamada, bina inşaatında çalışmaların çok hızlı bir şekilde sürdüğünü, binanın hizmete girmesiyle birlikte milletvekillerinin çalışma ortamlarının iyileştirileceğini anlattı. Milletvekillerinin mevcut çalışma ortamlarının çok dar olduğuna dikkati çeken Kalkan, ''Dolayısıyla, kendilerine daha rahat alanlar oluşturacağız. Milletvekillerimiz danışmanlarıyla, sekreterleriyle beraber daha rahat ortamlarda çalışacaklar'' diye konuştu. Binadaki sosyal donatı alanları hakkında da bilgi veren Kalkan, kullanım alanı içerisinde toplantı ve konferans salonlarının yer alacağını, fonksiyonel işlev bakımından yeni binaya komisyonların toplantı salonlarının da taşınabileceğini ifade etti. Kalkan, binada yer alacak büyük konferans salonunda bilimsel, kültürel çeşitli etkinlikler yapılacağını ifade ederek, binanın kullanım alanı içerisinde ayrıca restoranlar, banka şubeleri ile yaklaşık 600 araçlık bir otoparkın bulunacağını söyledi. Yeni binanın hizmete girmesiyle birinci derecede milletvekillerinin rahatlayacağını anlatan Kalkan, şöyle devam etti: ''Ana binada ve daha önce yapılmış A ve B bloklarda bulunan personelin ofislerinin bir kısmı buraya taşınacağı için orada kalacak diğer ofisler rahatlamış olacak. İç avlu şeklinde bir dinlenme alanı yer alacak. Vekillerimizin misafirlerini ağırlayabileceği, oturup konuşabileceği alanlar yer alacak.'' Kalkan, taşınmaların ardından A ve B bloklarının ne şekilde kullanılacağı sorusunu yanıtlarken, ''Bizim Genel Sekreterlik olarak düşüncemiz, ek bina olarak kullandığımız Orman Bakanlığına ait binadaki personeli ve ofisleri bu bloklara getirmek. Çalışma ofislerini daha rahat, günün teknolojisine uygun bir alan haline getirerek, bütün Genel Sekreterlik ofislerini bu iki bloka paylaştırmak'' diye konuştu. Yeni binada bulunacak büyük konferans salonundan bilimsel etkinlik amacıyla faydalanmak istenilmesi durumunda uygun görülenlere izin verileceğini belirten Kalkan, yeni binanın herhangi bir aksilik yaşanmazsa, sözleşmede belirlenen tarihten 6 ay önce tamamlanacağını bildirdi. Kalkan, bu tür çalışmalarının milli iradenin temsil edildiği Mecliste yasama faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılması için planlandığını söyledi. -''Yeşil kuşağın korunması''- Binanın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların da ziyaretlerini daha rahat ortamlarda yapabileceğini belirten Kalkan, ''Vatandaşlar, milletvekillerimize daha kolay ulaşabilecekler. Bu da bizim için önemli unsurlardan bir tanesidir'' dedi. Kalkan, bu derece büyük bir inşaatın kullanım alanında bulunan yeşil kuşağın korunmasına azami oranda özen gösterildiğini ifade ederek, ''Hatta projeler bu alanlara göre şekillendirildi. Hiç ağaç kesilmedi diyebiliriz. Belki kesilmesi zorunlu olan bir iki fidan kesilmiş olabilir. Ağaçları kesmemek için binanın şekli değiştirildi. Tarihi çınarları koruduk'' diye konuştu. -Yeni bina- TBMM'nin yeni halkla ilişkiler binasının temeli eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından atıldı. Binada, milletvekillerine (WC, danışmanı ve sekreter odası dahil) net 40 metrekare alana sahip 520 adet çalışma ofisi yapılacak. 180 metrekare bir adet, 120 metrekare 3 adet, 90 metrekare 4 adet olmak üzere 8 adet komisyon toplantı salonu, 250 metrekare bir adet uluslararası toplantı salonu, katlarda 50'şer metrekarelik alana sahip 11 adet küçük toplantı salonları, 2 adet 80 metrekare, 2 adet 40 metrekare olmak üzere 4 adet grup ziyaretçi kabul salonları, bir adet 550 kişilik çok amaçlı salon, bir adet basın toplantılarının olacağı salon yapılacak. Ayrıca baştabiplik, 600 araçlık kapalı otopark, toplam bin 400 metrekareden oluşan 3 adet yemekhane, sosyal kullanım amaçlı alanlar (banka, lostra, berber, kafeterya vb.), bin 500 metrekare arşiv mahali, idari bürolar, çay ocakları, atölyeler (döşeme, ashap, boya vb.) gibi mekanlar da yeni binada yer alacak. Yeni kompleks, üçü yer altında olmak üzere 11 katlı olacak.