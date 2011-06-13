-MECLİSİN YARIDAN FAZLASI YENİLENDİ TBMM (A.A) - 13.06.2011 - 24. Dönem Meclisinin yarıdan fazlası yenilendi, 349 yeni isim Meclise girdi. Bir önceki dönemden 201 milletvekili, bu dönemde de yeniden Mecliste yer bulabildi. Aday gösterilen ancak bu milletvekilleri kadar şanslı olmayan milletvekilleri de oldu. Şevket Gürsoy (AK Parti), Ahmet Koca (AK Parti), Abdurrahman Arıcı (AK Parti), Fatih Metin (AK Parti), Abdulmuttalip Özbek (AK Parti), Fevzi Şanverdi (AK Parti), Akif Ekici (CHP), Yaşar Ağyüz (CHP), Ali Arslan (CHP), Yaşar Tüzün (CHP), Ahmet Küçük (CHP), Ayşe Jale Ağırbaş (DSP), Çetin Soysal (CHP), Mehmet Ali Özpolat (CHP), Cemaleddin Uslu (MHP), Zekai Özcan (MHP), Şenol Bal (MHP), Recep Taner (MHP), Erdal Sipahi (MHP), Hasan Çalış (MHP), Osman Durmuş (MHP), Kadir Ural (MHP), Murat Özkan (MHP), Behiç Çelik (MHP), Zülfükar İzol (Bağımsız) ve Akın Birdal (Bağımsız) aday gösterildi ancak seçilemedi. 23. Dönemden önce görev alan eski milletvekillerinden bazıları da yeni Mecliste yer buldu. Bağımsız Milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana, 17 yıllık bir aradan sonra yeniden Meclise girdi. Ayrıca yine eski dönem milletvekillerinden Ramazan Can (AK Parti), Zeynep Karahan Uslu (AK Parti),Semiha Öğüş (AK Parti), Bahattin Şeker (MHP), Aydın Ayaydın (CHP), Esat Canan (Bağımsız), yeniden milletvekili oldu. -12 İLİN TAMAMINI KAZANDI, 3 İLDEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI- AK Parti 12 ilde tulum çıkardı; Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Nevşehir ve Rize milletvekilliklerinin tamamını kazandı. Hakkari, Iğdır ve Tunceli, AK Parti'nin hiç milletvekili çıkaramadığı iller oldu. CHP; Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ'da AK Parti'ye karşı üstünlük sağladı. CHP'nin 33 ilden TBMM'de temsilcisi yer almadı. MHP ise Meclise 47 ilden milletvekili sokamadı. AK Parti ve CHP, bazı illerden eşit sayıda milletvekilini TBMM'ye gönderdi. AK Parti ve CHP, Aydın'da 3'er, Bartın'da 1'er, Çanakkale'de 2'şer, Erzincan'da 1'er, İzmir 1. Bölge'de 6'şar, Mersin'den 4'er, Sinop ve Yalova'dan 1'er milletvekilliği kazandı. -LİDERLERİN BÖLGELERİNDEKİ DURUM- AK Parti; Genel Başkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de 30 milletvekilliğinin 16'sını, CHP; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu İstanbul 2. Bölge'de 27 milletvekilliğinin 9'unu, MHP; Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin aday olduğu Osmaniye'de 4 milletvekilliğinden 2'sini kazandı.