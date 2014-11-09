Meclis'in tek kadın şoförü: 3,5 yılda 332 bin kilometre yaptık

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün tercihi, şoförü Ayşe Korkulu’yu Meclis tarihine yazdırdı. Meclis’in ilk kadın makam şoförü olan Korkulu, şehirlerarası yol tecrübesi olmadığı halde o koltuğa oturmaya cesaret edip şimdiden 332 bin kilometreyi devirmiş.

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün tercih ettiği hemcinsi Ayşe Korkulu, Meclis’in ilk kadın makam şoförü olarak literatüre geçti. Muhasebe bürosunda çalıştığı birkaç yılın ardından 10 yıl çalışma hayatına ara veren Korkulu, Öz’ün cesaretlendirmesiyle vekil şoförlüğüne başlamış.

Manisa-Ankara hattı

Bülent Sarıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, her hafta Manisa-Ankara arasında mekik dokuyan ve seçim bölgesinde ilçe ilçe gezen Öz, “Haftanın 3 günü Meclis’teyiz, ama 4 günü de evde değiliz. Bazı günler kahvaltıdan sonra yediğimiz ilk şey evdeki gece çorbası oluyor. Ayşe Hanım’la geçirdiğim zaman eşimle ve çocuğumla geçirdiğimden fazla” diyor.

Kapısını kendi açıyor

“Makam aracı” görüntüsünden rahatsız olduğu için beyaz renk tercih eden Öz, yolculuğu ön koltukta yapıyor, kapısını personeline açtırmıyor. Öz, “Yolda ne ben milletvekili ne de o sürücü. Yol arkadaşıyız” diyor. Çoğu milletvekili aracında kullanılan “çakar lambası” olmayan aracın sürücüsü Korkulu, “Trafik kurallarına uyuyoruz, ama bazen programlara yetişmek için mecbur hız yapıyoruz. Kadranda 190’ı gördüğümüz oldu” anısını paylaşıyor.

‘Sıkıştıranlar oluyor’

Ayşe Korkulu, görev teklif edildiğinde şehirlerarası yol tecrübesi olmadığı için önce tereddüt ettiğini anımsatıyor. Sakine Öz ise, “Her yaşta her cinsiyetten insanın yetki ve sorumluluk verildiği sürece her işi yapabileceğini düşünüyorum” diyor. Korkulu, kadın makam şoförü olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor:

“Kadınım diye öncelik de istemiyorum, hakkım olmayanı da istemiyorum, ama ayrımcılık da istemiyorum. Bazen sıkıştırmalar, kabalıklar olmuyor değil, onlar da karşılığını alıyor.”

‘Şimdi ‘Ayşeciğim’ olduk’

Korkulu’nun deneyimi aynı zamanda yeni bir başlangıç hikâyesi:

“Sadece hayatımı yeniden düzenlemedim, insanları da daha iyi tanıdım. Milletvekilimizle birlikte ben de daha çok hayatla muhatap oldum. Farklı yaşamlara dokununca onların dertleriyle dertleniyorsunuz, bazen çözüm buluyorsunuz mutlu oluyorsunuz. Tabii Meclis’te görev alınca bazı tavırlar değişmedi değil. Eskiden selam vermeyenler için de ‘Ayşeciğim’ olduk.”

Birbirimize yürek veriyoruz

Milletvekilinin birçok günü kadın kadına seyahatle geçiyor. Sakine Öz, “Korktuğumuz zamanlar da olmadı değil” deyip ekliyor:

“Bir gece köylerden dönerken kestirme yolu tercih ettik. Saat 23.00’ten sonra arabada iki kadınız, ıssız, bozuk yollarda tek araba bizimki. Endişelendik ama birbirimize de yürek verdik. İki kadın olduğumuz için iki kere hassasiyet gösteriyoruz. Karla Ankara’da tanıştık. Manisa düz bir il, Ankara tepelik, trafik şartları farklı. Araç bakımlarını düzenli yaptırırız. Hiç de yolda kalmadık.”

Dere tepe 332 bin km

3 yıl 5 ayda 332 bin kilometre yol yapan Ayşe Korkulu da “Otomobilde konforu değil güvenliği ararım. Ağır araç severim. Yolda beni korusun” diyor. Aracının durumuyla ilgili “Buradaki tecrübemle söyleyebilirim; milletvekilinden çıkma araba temiz olmaz. Köy yoluna da taşa da dereye de vuruyorsunuz. Bir keresinde bu otomobille dereden geçtik. Dereye sürmekten başka çaremiz yoktu, nasıl geçti hâlâ şaşkınım” ifadelerini kullanıyor.