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Politika

Meclis'in soft kadınları

Kadın milletvekilleri ya makyaj yapmadan ya da fark edilmeyecek derecede hafif makyaj yaparak Meclis'teki Genel Kurul çalışmalarına katılıyor

10 Aralık 2008 02:00

Kadın milletvekilleri ya makyaj yapmadan ya fark edilmeyecek derecede hafif makyaj yaparak Meclis’e geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 23. dönem kadın milletvekilleri ya sade, fark edilmeyecek derecede makyaj yapıyorlar ya da hiç makyaj yapmıyorlar. TBMM’de temsil edilen iktidar ve muhalefet partilerinde siyaset yapan 50 kadın parlamenterin hiçbiri Genel Kurul çalışmalarına kırmızı ruj sürerek gelmedi.

AKP’li kadın milletvekillerinin çoğu hiç makyaj yapmazken, bazıları ten rengine uygun ruj ve hafif makyajı tercih ediyor. CHP’de makyajıyla dikkati çeken milletvekilleri Canan Arıtman ve Özlem Çerçioğlu. Bu iki isim sadece kürsüye çıkıp konuşma yapacakları günlerde makyaj yapıyor.

TBMM Başkanvekili CHP’li Güldal Mumcu ise oturum yönettiği günlerde makyajıyla dikkati çekiyor. MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da sade makyaj yapıyor.

TBMM Başkanvekili MHP’li Meral Akşener, Meclis’i yönettiği günlerde bile Başkanlık Divanı’ndaki koltuğuna makyajsız oturuyor. Sadeliği yeğleyen kadın vekiller, kıyafet konusunda ise modayı yakından takip ediyor. Kadın milletvekilleri, şık kıyafetlerine uygun modern çantalarla dikkati çekiyor.

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