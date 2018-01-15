Meclis'in önünde kendini yakan işçi: AK Parti üyesiyim, benden provokatör çıkmaz, 15 Temmuz'da sokaktaydım!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini ateşe veren işçi Sıtkı Aydın, hakkındaki iddialara tepki gösterdi. AKP üyesi olduğunu belirten Aydın, "15 Temmuz'da meydanlarda olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız" dedi.

TBMM önünde kendini yakan işçi Sıtkı Aydın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Aydın, Twitter hesabını hakkındaki iddialara cevap vermek için açtığını belirtti. Eylemini herhangi bir siyasi partinin dayatması ile yapmadığını ifade eden Aydın, provokatör iddialarına tepki gösterdi.

AKP'li bir milletvekiliyle görüşmek istediğini aktaran Sıtkı Aydın, paylaşımında, “Benim ile ilgili çamur yorumu atan troll dediklerinize cevabımdır. Ben 7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim 15 Temmuz’da meydanlarda olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız. Rabbim aynısını size de yaşatsın” ifadelerine yer verdi.