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Politika

Meclis'in milleti temsil oranı yüzde 81,6

Kullanılan oyların TBMM’de temsil oranı, son 28 yılın ikinci en yüksek düzeyine ulaşarak 12 Haziran seçimlerinde yüzde 81.6 oldu.

13 Haziran 2011 03:00

T24 - Kullanılan oyların TBMM’de temsil oranı, son 28 yılın ikinci en yüksek düzeyine ulaşarak 12 Haziran seçimlerinde yüzde 81.6 oldu. AKP'nin iktidara geldiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002'de temsil oranı yüzde 41.6'da kalmıştı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilki 1983’te yapılan 8 genel seçim sonucunda temsil oranları şu şekilde gerçekleşti:

1983

Toplam seçmen: 19 milyon 767 bin 366
TBMM’ye giren partilerin oyu: 17 milyon 155 bin 922
Temsil oranı: Yüzde 86.8

19 milyon 767 bin 366 17 milyon 155 bin 922 Yüzde 86.8

1987


Toplam seçmen: 26 milyon 424 bin 868
TBMM’ye giren partilerin oyu: 19 milyon 222 bin 397
Temsil oranı: Yüzde 72.7

　

1991


Toplam seçmen: 30 milyon 25 bin 531
TBMM’ye giren partilerin oyu: 24 milyon 275 bin 576
Temsil oranı: Yüzde 80.8

1995


Toplam seçmen: 34 milyon 243 bin 595
TBMM’ye giren partilerin oyu: 24 milyon 64 bin 848
Temsil oranı: Yüzde 70.2

1999


Toplam seçmen: 37 milyon 561 bin 314
TBMM’ye giren partilerin oyu: 25 milyon 470 bin 245
Temsil oranı: Yüzde 67.8

2002


Toplam seçmen: 41 milyon 407 bin 27
TBMM’ye giren partilerin oyu: 17 milyon 235 bin 832
Temsil oranı: Yüzde 41.6

2007


Toplam seçmen: 42 milyon 799 bin 303
TBMM’ye giren partilerin oyu: 30 milyon 482 bin 454
Temsil oranı: Yüzde 71.2

2011


Toplam seçmen: 50 milyon 189 bin 930
TBMM’ye giren partilerin oyu: 40 milyon 963 bin 973
Temsil oranı: Yüzde 81.6

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