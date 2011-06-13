Meclis'in milleti temsil oranı yüzde 81,6

T24 - Kullanılan oyların TBMM’de temsil oranı, son 28 yılın ikinci en yüksek düzeyine ulaşarak 12 Haziran seçimlerinde yüzde 81.6 oldu. AKP'nin iktidara geldiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002'de temsil oranı yüzde 41.6'da kalmıştı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilki 1983’te yapılan 8 genel seçim sonucunda temsil oranları şu şekilde gerçekleşti:

1983



Toplam seçmen: 19 milyon 767 bin 366

TBMM’ye giren partilerin oyu: 17 milyon 155 bin 922

Temsil oranı: Yüzde 86.8

19 milyon 767 bin 366 17 milyon 155 bin 922 Yüzde 86.8

1987



Toplam seçmen: 26 milyon 424 bin 868

TBMM’ye giren partilerin oyu: 19 milyon 222 bin 397

Temsil oranı: Yüzde 72.7

1991



Toplam seçmen: 30 milyon 25 bin 531

TBMM’ye giren partilerin oyu: 24 milyon 275 bin 576

Temsil oranı: Yüzde 80.8

1995



Toplam seçmen: 34 milyon 243 bin 595

TBMM’ye giren partilerin oyu: 24 milyon 64 bin 848

Temsil oranı: Yüzde 70.2

1999



Toplam seçmen: 37 milyon 561 bin 314

TBMM’ye giren partilerin oyu: 25 milyon 470 bin 245

Temsil oranı: Yüzde 67.8

2002



Toplam seçmen: 41 milyon 407 bin 27

TBMM’ye giren partilerin oyu: 17 milyon 235 bin 832

Temsil oranı: Yüzde 41.6

2007



Toplam seçmen: 42 milyon 799 bin 303

TBMM’ye giren partilerin oyu: 30 milyon 482 bin 454

Temsil oranı: Yüzde 71.2

2011



Toplam seçmen: 50 milyon 189 bin 930

TBMM’ye giren partilerin oyu: 40 milyon 963 bin 973

Temsil oranı: Yüzde 81.6