-MECLİS'İN MESAİSİNE UZATMA TBMM (A.A) - 13.07.2010 - Meclis, 23 Temmuz Cuma gününe kadar çalışarak, gündemindeki 8 tasarıyı yasalaştıracak. AK Parti Grubu, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamaması üzerine, TBMM Genel Kurulunun 2 haftalık çalışma takvimini içeren grup önerisini Genel Kurula getirdi. Önerinin kabul edilmesiyle, Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulması ve işletilmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ITU 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı gündemin ön sıralarına alındı. Mali Kural Kanunu Tasarısı, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, kamuoyunda ''taş atan çocuklar tasarısı'' olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarı ile ağırlıklı olarak Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören ''torba tasarı'' da öncelikle görüşülecek. TBMM Genel Kurulu, bugün 8 üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısının, yarın uluslararası anlaşmalarının onaylanması konusundaki tasarıların, 15 Temmuz Perşembe günü Mali Kural Tasarısının, 16 Temmuz Cuma günü işkenceye ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının bitimine kadar çalışacak. Genel Kurul, 20 Temmuz Salı günü, TMK kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarıyı yasalaştıracak. Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören ''torba tasarı'' temel kanun olarak üç bölüm halinde görüşülecek. 21-22-23 Temmuz günlerinde her gün bir bölüm bitinceye kadar çalışılacak.