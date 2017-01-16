Meclis'in kedisi 'Kulis' ile gündeme geldi: Kedilere süt vermek doğru mu?

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin yapıldığı sırada, Meclis kulisinde yaşadığı için milletvekilleri tarafından adı 'Kulis' konan siyah-beyaz bir kedinin, süt ile beslenmesiyle beraber uzmanlar kedilere süt verilmesi konusunda uyardı.

'Kulis' sayesinde gündeme gelen konu hakkında uzmanlar, "Bilinenin aksine kedilere süt verilmesi yararlı değil hatta zararlı çünkü, kedilerin sindirim sisteminde sütte bulunan laktoz'u parçalayacak seviyede enzim yoktur" açıklamasında bulundu.

"Adı 'Kulis', bizim arkadaşımız bu"

Meclis'in iktidar kulisinde yaşadığı için milletvekillerinin adını "Kulis" koyduğu kedi, milletvekilerinin yoğun sevgi ve ilgisi ile karşılaştı. Milletvekilleri ile kulislerde görev yapan garson ve temizlik görevlileri, "Kulis'i" besliyor, mamasını ve sütünü veriyordu. Havanın çok soğuk olması nedeniyle, Meclis kulisinde yaşayan "Kulis", milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında dolaşarak, onların kendisini sevmesini istiyordu.

Milletvekilleri de buna ilgisiz kalmayarak, ayaklarının altında dolaşan kediye sevgi ve ilgi gösterdi. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de zaman zaman 'Kulis'i', mama ve süt ile besledi. Kediyi kucağına alarak seven ve sütünü içiren Külünk, "Adı Kulis, bizim arkadaşımız bu" diyerek, kediye olan sevgisini gösterdi.

"Kedilerin sindirim sisteminde sütte bulunan laktoz'u parçalayacak seviyede enzim yoktur"

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, kedilerin nasıl beslenmesi gerektiğine dair açıklamalarında, "Her hayvan türünün sindirim sisteminde aldığı gıdalara spesifik enzimler bulunmaktadır. Bu enzimler sayesinde alınan besinler parçalanmakta emilime hazır hale getirilmektedir. Kedilerin sindirim sisteminde sütte bulunan laktoz'u parçalayacak seviyede enzim yoktur.

"O nedenle alınan sütün yararlı bir hale getirilip vucut tarafından kullanılması pek mümkün olmamaktadır. Dahası sütle alınan bu laktozla beslenen diğer mikroorganizmalar aşırı üreyip kedinin ishal olmasına neden olmaktadır.

"Böylece vücuttan diğer kediye yararlı diğer besinlerin de atılmasına ve su kaybına neden olmaktadırlar. Veteriner hekimler olarak genellikle kedilere süt verilmesi önerilmemekte, ama mutlaka verilecekse laktozu seyreltmesi amacıyla yarı yarıya sulandırılıp verilmesi önerilmektedir" dedi.