Meclis'in ilk işi anayasa

T24- Yeni anayasa süreci konusunda bilgi veren Başbakan Tayyip Erdoğan, anayasa çalışmalarını 2012’in ilk 6 ayı içinde bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.







Erdoğan, Üsküp’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gezisiyle ilgili bilgi verdi, yeni anayasa görüşmeleri, BDP ve terör konularındaki soruları da yanıtladı.





2012'nin ilk 6 ayında





Yeni anayasa süreci konusunda bilgi veren Erdoğan, anayasa çalışmalarını 2012’in ilk 6 ayı içinde bitirmeyi amaçladıklarını, grup kurmaları halinde BDP’den de randevu isteyeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Meclis’in açılmasıyla birlikte de yoğun bir şekilde buna odaklanacağız. Süratle de yine temenni ediyorum ki 2012’nin ilk yarısı içerisinde biz bu işi bitirelim istiyoruz. Biz ilk etapta Meclis’te grubu olanlarla adımı attık. Fakat ABD seyahati dönüşünde de bir şeyi söyledik. ‘Terörle mücadele, siyasi kurumlarla da müzakere’ dedim. Çünkü neyin olacağını zaten biz biliyoruz, kestiriyoruz. Nitekim şu anda böyle bir durum oldu. Yemin ettikten sonra gruplarını oluşturmaları halinde, eğer üçüncü bir grup parlamentoda oluşursa beşli heyetimiz, aynı şekilde onlara da randevu mektubunu yazar. Randevu vermeleri halinde de heyetimiz onları da ziyaret eder.”





Meclis dışındaki partiler





Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclis Başkanı’nın başkanlığında bir uzlaşma komisyonu oluşturulacağını söyleyen Erdoğan, bu komisyonun parlamento dışı siyasi partilerin görüşlerine başvuracağını da belirtti.





Meclis'in ilk işi yeni anayasa





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de , CHP ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “CHP ile Meclis’in açıldığı andan itibaren ilk ve temel gündeminin yeni Anayasa olması gerektiği konusunda, Uzlaşma Komisyonu’nun ön şartsız toplanması gerektiği konusunda tam mutabakata vardık” dedi. Çelik şöyle konuştu: “Meclis açıldığı andan itibaren ilk gündemi ve sonrasında da temel gündemi yeni Anayasa yapılması olmalı. Uzlaşma Komisyonu bir an evvel kurulmalı. Siyasi partiler Meclis Başkanı’nın yürüteceği bu sürece katkı vermeli. Uzlaşma Komisyonu ön şartsız olarak toplanmalı. Yeni Anayasa meselesi siyasi partiler arasındaki diğer gündem maddelerinden ya da siyasetin diğer gündem maddelerinden bağımsız olarak ele alınmalı. Partiler arasındaki gerilimler, üslup çatışmaları olması siyasetin doğası gereği. Fakat sürecin tartışmalardan bağımsız olarak işlemesi gerekir. Bir yıl içinde sonuca ulaşılması gerektiğini CHP heyetiyle paylaştık.”





CHP üye verecek





CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de görüşme sonrasında, “CHP kurulacak olan Uzlaşma Komisyonu’na üye verecektir. Görüşmeler esas olarak bu çerçevede sürmüştür. Şunu söylemeliyim ki Anayasalar birer toplumsal sözleşme metinleridir. Yapılacak olan çalışmalar milletin görüşünü yansıtan, milletin en fazla mutabakatla üzerinde mutabık kaldığı konular olmalıdır” dedi.



