Meclis'in ilk gündemi terör ve tezkere

Yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarına 7 Ekim Salı günü başlıyor. Meclis’in ilk gündem maddesi terör ve tezkere.



TBMM, iki aylık yaz tatilinin ardından çalışmalarına başlıyor. Bayramın ikinci günü olan 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayan Meclis, 9 günlük bayram tatilinin de sona ermesinin ardından start alacak. Meclis Genel Kurulu’nun bu haftaki ilk gündem maddesi ise 7 Ekim Salı günü Türkçedeki Bozulma ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu raporu, Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Yönetimi ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu raporlarını görüşmek olacak.



Aktütün Karakolu’na yönelik PKK saldırısı ve saldırıda 16 askerin şehit olması ile yeniden gündeme gelen terör ve terörle mücadele ise Meclis Genel Kurulu’nda, 8 Ekim’de görüşülmesi planlanan TSK’nın sınır ötesi operasyon iznini bir yıl daha uzatan tezkerenin görüşülmesi sırasında gündeme gelecek. Saat 14.00-20.00 arası çalışması planlanan Genel Kurul’da 8 Ekim Çarşamba günü ayrıca Dünya Su Forumu ile ilgili 6 maddelik kanun teklifi ile 3 maddelik Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun tasarısı ele alınacak.



Meclis’te bu hafta ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkındaki Kanun tasarısının da gündeme gelmesi bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine gelecek tasarının yanı sıra, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun tasarısı da görüşülecek.

