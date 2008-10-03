Meclis'in ilk bağımsız vekili öldü

Türkiye'nin ilk bağımsız milletvekili unvanına sahip olan ve Yassıada'da hapis yatan Gıyasettin Emre, 98 yaşında hayata veda etti.



Akciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 21 gündür Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Emre, dün sabah saat 10.10'da hayatını kaybetti. Eski Milletvekili Emre'nin cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunyolu beldesine götürüldü.



1910'da Muş'ta doğan Gıyasettin Emre, 1947 yılında Türkiye'nin ilk bağımsız milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1950'den 1960'a kadar Demokrat Parti (DP) milletvekilliği yaptı. 27 Mayıs darbesinin ardından Yassıada'ya götürülen DP'liler arasında yer aldı. Adada arkadaşlarıyla birlikte 15 ay hapis yatan Emre, bir süre önce yaptığı açıklamada, yaşadıkları günler için şöyle demişti: "Yassıada'daki gibi bir siyasî cinayet dünya tarihinde az görülür. Fakat o acıları çekenler öylesine necip çıktı ki, oradan ayrıldığımızda kimse bu eziyetlerden bahsetmedi. Çocuklarımızla askerler arasına soğukluk girmesin diye anlatmamaya söz vermiştik aramızda. Acılarımız o günlerde efkâr-ı umumiye intikal ettirilse, bu ordu ile millet arasında bir daha köprü kurmak mümkün olamazdı."

Arapça ve Farsça bilen Gıyasettin Emre, 5 çocuk sahibiydi.