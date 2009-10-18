Meclis'in gündemi 'protokol'

Meclis, bu hafta yoğun bir gündemle çalışacak. Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokoller, bu haftanın önemli gündem maddelerinden birini oluşturacak.

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Genel Kurulda, 20 Ekim Salı günü sözlü soruların yanı sıra madencilikle ilgili araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerle ilgili olarak 21 Ekim Çarşamba günü Genel Kurula bilgi verecek. Davutoğlu'nun Hükümet adına yapacağı konuşmanın ardından, gruplar da konuyla ilgili görüşlerini ifade edecek.

TBMM Genel Kurulu, 20 Ekim Salı günü 15.00-20.00, 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.



Komisyonlar



Milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılması konusunda Anayasada 2007 yılında yapılan değişikliğe uyum amacıyla Milletvekili Seçimi Kanununda da aynı yönde değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarını tüm yönleriyle araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, tatil nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor. Komisyon, 20 Ekim Salı günü yapacağı toplantıda, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Niyazi Tanılır, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'i dinleyecek.