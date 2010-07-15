-MECLİSİN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİLDİ TBMM (A.A) - 15.07.2010 - AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilerek, gündemin ön sırasındaki tasarılar yeniden düzenlendi. AK Parti Grubu, Meclisin gündemine ilişkin yeni önerisini Genel Kurula getirdi. Kabul edilen öneriye göre, Meclis, 23 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak. Ancak geçen salı günü kabul edilen grup önerisinde yer alan Mali Kural Tasarısı ile bazı uluslararası anlaşmaların onayının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınmayacak. TBMM Genel Kurulu, bugün ve yarın, ağırlıklı olarak Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören ''torba tasarıyı'' görüşecek. Temel yasa olarak ele alınacak tasarının ilk iki bölümü bugün, üçüncü bölümü ise yarın ele alınacak. Genel Kurul, bu bölümlerin bitimine kadar çalışacak. Önceki grup önerisinde yer alan ve 20 Temmuz Salı günü görüşülmesi öngörülen, kamuoyunda ''taş atan çocuklar tasarısı'' olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarı ise gündemdeki yerini koruyor. Önceki grup önerisinde yer almayan bazı tasarılar da gündeme alındı. Buna göre, 21 Temmuz Çarşamba günü Nükleer Enerjinin Barışcıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı; 22 Temmuz Perşembe günü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 23 Temmuz Cuma günü ise Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek. Genel Kurul, günlük programının 24.00'te tamamlanamaması durumunda bitimine kadar çalışacak. AK Parti'nin gündeme ilişkin önerisinin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurulda ''Torba Tasarı'' üzerindeki görüşmelere başlandı.