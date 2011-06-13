-MECLİSİN EN YAŞLISI 79, EN GENCİ 27 YAŞINDA TBMM (A.A) - 13.06.2011 - TBMM'nin en yaşlı üyesi 79, en genci 27 yaşında. CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi 79, AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit 27 yaşında. 1932 doğumlu Ekşi'nin ardından TBMM'nin en yaşlı diğer üyeleri 1938 yıllında doğan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi. AK Parti Antalya Milletvekili Vecdi Gönül ve MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay da 1939 doğum yılıyla en yaşlı milletvekilleri arasında yer aldı. Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 30'dan 25'e indirilmesi seçim sonucuna da yansıdı. Yeni TBMM'nin en genç yüzü 27 yaşındaki Muhammet Bilal Macit oldu. AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen 1984 doğumlu Macit, siyaset bilimcisi. TBMM'nin en genç milletvekillerinin ağırlıklı seçildiği parti; AK Parti oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ 1980, AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak 1979, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebu Bekir Gizligider 1979, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş 1978, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal 1976, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar 1976, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen 1976 doğumlu. Ekşi, seçim kesin sonuçlarının YSK'ca ilanını takip eden 5. günde toplanacak TBMM Genel Kurulunda, en yaşlı üye olarak başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak.