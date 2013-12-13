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Politika

Meclis’in Avrupa Birliği ve Kültüre ilgisi

TBMM Genel Kurulunda AB Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine az sayıda milletvekili ilgi gösterdi

13 Aralık 2013 18:26

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda bütçeleri görüşülen bakanlıklara milletvekili ilgisi bugün dibe vurdu.

Genel Kurul’da bugün ele alınan Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine çok az sayıda milletvekili ilgi gösterdi.

Görüşmelere milletvekili ilgisizliği saat 11.30-12.00 arasında net olarak fotoğraf karelerine yansıdı. Söz konusu saatler arasında TBMM Genel Kurulu’nda 6 AKP’li, 12 CHP’li, 6 BDP’li ve bir MHP’li milletvekilinin bulunduğu görüldü.

Aynı dakikalarda Komisyon sıralarında ise AB Bakanı Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın yanısıra Plan ve Bütçe Komisyonu adına AKP Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün bulunduğu saptandı.

Milletvekillerinin bugünkü bütçe görüşmelerine ilgisizliğinin, Ulaştırma ile Çalışma bakanlıkları bütçelerinin dün gece geç saatlerde bitmesinden kaynaklandığı ifade edilse de, ortaya çıkan görüntü, Meclis’in Avrupa Birliği ve kültüre bakışının bir yansıması olarak da algılandı. 

 

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