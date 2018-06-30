"Meclisimiz, bir Survivor kadar olamadı"

Milliyet yazarı Verda Özer, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren kadın sayısına tepki gösterdi.

600 milletvekilinden sadece 104'ünün kadın olduğunu hatırlatan Özer, "Survivor kadar olamadık" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2018) yazısında şunları kaydetti:

"Şunu artık anlamak zorundayız: Yarısı kadın olan bir toplumunun kadınları bu kadar geri bırakılınca, o toplum da yarım kalıyor. Her şeyi yarım oluyor. Siyasilere buradan naçizane bir tavsiye: İşe Survivor yarışmasını izleyerek başlayın. Yarışmada kadınlarla erkekler aynı kulvarda, başa baş mücadele ediyorlar. Yani erkeklerin kadınlara göre tek avantajı olan fiziksel gücün hakim olduğu bir alanda bile, eşit konumdalar. En azından Meclisimiz bir Survivor kadar olsun."