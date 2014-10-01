Meclis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Meclis, yeni yasama yılına bugün düzenlenecek törenlerle başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en son yemin için geldiği Genel Kurul’da bugün açılış konuşmasını yapacak.

Önce TBMM Atatürk Anıtı önünde birtören düzenlenecek ardından 15.00’te Genel Kurul toplanacak. Oturumu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek yönetecek. Çiçek’in kısa sunuşunun ardından, 28 Ağustos’ta Genel Kurul’da “Cumhurbaşkanlığı yemini” eden Erdoğan kürsüye gelerek, bu kez yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.



İlk kez halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak mesajlarını verecek Erdoğan’ın, özellikle siyasi partilere yeni Anayasa çağrısı yapacağı belirtiliyor.

Çözüm süreci vurgusu

Erdoğan’ın konuşmasında, özellikle Irak ve Suriye sınırında meydana gelen gelişmelere ve 1.5 milyonu aşan Suriyeli akınına da değinmesi bekleniyor. Ayrıca, AK Parti hükümetleri süresince ilerlemesinde başrol oynadığı çözüm süreci konusundaki düşüncelerini de bu kez yeni yasama yılı açılışında ifade etmesi öngörülüyor. Törene, Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefet partilerinin liderleri, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve kuvvet komutanları ile diplomatik misyonların temsilcilerinin de katılımı bekleniyor.

Çankaya'ya taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıldır oturduğu Keçiören Subayevleri’ndeki evinden taşındı. Erdoğan ve Emine Hanım’ın New York ziyaretinde olduğu sırada eşyaları Abdullah Gül’ün boşalttığı Çankaya’daki Dışişleri Konutu’na taşındı. Konut, Başbakanlık’a yürüme mesafesinde.