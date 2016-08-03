Meclis'i bombalayan darbeci pilotun kim olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Meclis'i F-16 ile vuran darbeci pilotun Hüseyin Türk olduğu öğrenildi.

CNN Türk'ün haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'yi vurma emrini Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim verdi. Bombayı ise bu emirle kalkan F-16 pilotu Yüzbaşı Hüseyin Türk'e bıraktı.Türk ifadesinde, talimatı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a terörist Fethullah Gülen ile görüştürmeyi talep eden Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'den aldığını itiraf etti.

105 pilot gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe soruşturması FETÖ'nün üssü olarak kullanılan Akıncılar'ı mercek altına aldı. Bu kapsamda 4'üncü Ana Jet Üst Komutanlığında görevli olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 105 pilot gözaltına alındı. Bu pilotların emniyetteki sorguları yapılmaya devam ederken önceki gün sorgusu biten 5 kişi Sincan Batı Adliyesine sevk edildi.

Pilotlardan Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk ile Üstteğmen Halil İbrahim G. darbeye teşebbüsten tutuklanırken 3 pilot da adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi ekiplerince yürütülen sorgularda FETÖ'nün darbe girişimindeki kilit isimler de netlik kazanıyor.

TBMM'yi F16 ile bombalayan FETÖ militanı da Emniyet sorgusunda kendini açık etti. Darbeci askerin TSK'dan ihraç edilen 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk olduğu belirlendi. Emniyette sorguları süren 105 pilot arasında olan Türk önce kendini gizledi. Hain, KOM Dairesi ekiplerince yapılan çapraz sorguda TBMM'yi bombaladığını itiraf etti.

"Emirle TBMM'yi vurdum"

Hüseyin Türk ifadesinde, talimatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı terörist Fethullah Gülen ile görüştürmeyi talep eden Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'den aldıklarını belirtti.

Akın Öztürk'ün damadı olan Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş ve Hava Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli'nin konuyla ilgili kendileriyle toplantı yaptığını kaydeden Türk, o toplantıda kendine koordinatların verildiğini belirtti. Türk ifadesinin sonunda ise "Komutanlarımın verdiği emirle hedefimde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdum" dedi.