Meclis'i bombalayan darbeci asker tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında bulunan askerlerden 91'i daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında darbe girişimi sırasında Meclis'i bombalayan Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B. de bulunuyor
Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 91 asker daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında TBMM'yi bombaladığı ileri sürülen Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hv. Plt. Kur. Yb. Hasan Hüsnü B. de yer alıyor.
Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan, aralarında subayların da bulunduğu 138 askerden 133'ü tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi. 5 asker, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Askerlerden 91'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 39 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 askerin ise işlemlerine yarın devam edileceği belirtildi.
Serbest bırakılanların er ve askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi.