Meclis'i aldılar, Senato'yu daha da zorluyorlar

ABD'de başkanlık seçimiyle birlikte yapılan Kongre seçiminde Demokrat Parti Kongre'nin üst kanadı Senato'daki üye sayısını 56'ya çıkardı.



100 üyeli Senato'nun 35 üyesi için yapılan seçimde, Demokratlar sandalye sayısını 56'ya çıkarırken, Cumhuriyetçiler 40 sandalye aldı. Ancak halen belirlenmeyen 4 sandalye bulunuyor.

4 sandalyeyi de kazanması halinde Demokratlar Senato'daki "süper çoğunluğu" elde edebilecek.



Üyelerinin tamamının değişeceği, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde de Demokratlar üye sayısını 247'ye çıkarırken, Cumhuriyetçiler 166 sandalye aldı.



Halen belirlenmeyen 22 sandalye kaldı.





100 üyeli Senato'da 60 sandalye hedefine varmak isteyen Demokrat Parti, bazı önemli pozisyonlarda Cumhuriyetçi Partili adayların kazanacağı tahmin edildiği için, bu hedeflerine ulaşamayabilir.



Ancak Demokratla bunu başarırsa, 30 yıldır ilk kez Senato’da süper çoğunluğu ele geçirmiş olacak. Senato’nun yenilenen 35 sandalyesinin 23'ü Cumhuriyetçilerin, 12'si de Demokratlarındı.



'Tanrısızsın' polemiği



Son olarak North Carolina'da Cumhuriyetçi Partili Elizabeth Dole, Demokrat Partili Kay Hagen'a karşı yenildi. Dole, kampanyası boyunca, Senato'ya yeni girmeye çalışan Hagen'ı "Tanrısız" olmakla suçlamıştı. Demokrat Parti adına bu önemli bir zafer.



Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, New Mexico'da Demokrat Partili Tom Udall ve New Hampshire'da Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Partili rakiplerine karşı kazandı.



Cumhuriyetçilere 'filibuster' darbesi inebilir



Demokrat Parti, Senato'da istediği 60 sandalyeli "süper çoğunluğu" sağlayabilirse, Cumhuriyetçi Parti'nin, "filibuster" denilen ve saatlerce konuşarak bir tasarıyı gündemden düşürme politikası olarak adlandırılan yöntemi kullanma şansı kalmayacak. Böylece Cumhuriyetçi Parti'nin, hiçbir tasarıyı engelleme imkanı olmayacak.



Bu seçimde, Senato'nun 35 sandalyesi yenileniyor. Yenilenen bu sandalyelerin 23'ü Cumhuriyetçi Parti, 12'si Demokrat Parti'nin elinde bulunuyor.



Virginia'yı Demokrat aldı



Cumhuriyetçi Partili John Warner'ın elinde bulunan Virginia senatörlüğünü de, bu seçimde beklendiği gibi Demokrat Partili Mark Warner kazandı. John Warner, bu yıl emekli olduğu için koltuğu boşalıyor. Mark Warner'ın bu pozisyonu kazanması, çok önemli bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü Virginia, geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti eğilimli bir eyalet.



Demokrat Partinin planını bozacak gibi görünen pozisyonlardan biri, Kentucky'nin Cumhuriyetçi Partili senatörü Mitch McConnell, beşinci kez koltuğunu kazanacak gibi görünüyor. Ilımlı Cumhuriyetçi Partili Susan Collins de, Maine'de seçimi kazanmaya yakın olarak görülüyor. Eğer bu olursa, Demokrat Partinin 60 sandalyeli ele geçirme planı gerçekleşmeyecek. Yine de her durumda Demokrat Partinin birçok sandalyeyi kazanması büyük bir avantaj olarak görülüyor.