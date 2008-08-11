Meclis'e termal kamera

TBMM’ye güvenlik alt yapısını güçlendirilmesi için 250 kamera yerleştirilecek. Güvenlik kameraları arasında ses ve harekete duyarlı, gece vücut ısısından canlıları tespit eden termal kameralar da olacak. Kamera sistemi ve destek yazılımı ile kapılarda plakalar tanınacak, şüpheli nesne algılama sistemi kurulacak. 5 milyon YTL’lik alt yapının masrafını Türk Telekom karşılayacak. Güvenlik kameraları, Meclis’in içindeki çalışma mekanları ile parti gruplarının bulunduğu odalara konulmayacak. Sistem sadece güvenlik amacıyla kullanılmayacak. Bu proje kapsamında Meclis’in iletişim altyapısı tamamen değişecek. TBMM kampusu içinde kablosuz internet erişimi her noktadan sağlanacak. Bütün ses, veri ve görüntü sistemi tek omurga üzerine oturtulacak. Bu proje ile kullanılan telefonlar birer ’çalışma ofisi’ haline gelecek.

