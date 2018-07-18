Meclis'e sunulan teklifte sağlık çalışanlarıyla ilgili hangi düzenlemeler yer alıyor?

T24 Haber Merkezi

AKP, içinde bedelli askerliğe dair düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Askerlik Kanunu da dahil olmak üzere bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına dair sunulan teklifte, sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam planlamalarının esas alınmasını öngören birçok düzenleme yer alıyor.

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklifte, sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması, atıl kapasiteye meydan verilmemesi ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda istihdam planlamalarının esas alınması amacıyla 1219 sayılı Kanunda düzenlenme yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak üzere tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mavzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla, sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen personelin esnek çalışabilmesine imkan sağlanacağı belirtildi.

Tabip ve diş hekimi emeklilerine ek bir ödeme yapılması öngörülüyor

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülen teklifte; özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanlarının esnetilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Diğer taraftan, uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında ve üniversite hastanelerinde verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak amacıyla tabipler, tabip öğretim elemanları ile diğer sağlık çalışanlarına iş yükü ve iş güçlüğü de dikkate alınarak ilave ek ödeme yapılması amaçlanıyor.

Ayrıca teklif ile insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarına, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülüyor.

'Uluslararası Sağlık Hizmetleri' unvanı ile bir anonim şirket kurulması amaçlanıyor

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulması amaçlandığı belirtildi.

Yeni kurulacak bu şirketin personel rejimi, üst düzey yöneticilerinin özlük hakları ile mal va hizmet alanına ilişkin esaslar da tekilif kapsamında düzenleniyor.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin tam metni şöyle.