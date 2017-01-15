Meclis'e sunulan 11 bin soru önergesinin sadece 70'i AKP'li vekillere ait

26’ncı dönemin birinci ve ikinci yasama yılı içerisinde toplam 11 bin 136 soru önergesi verildi. 317 AKP milletvekilinin sadece 16’sı soru önergesi verdi. 11 bin 136 soru önergesinin sadece 70’i AKP’li vekillere ait olduğu ortaya çıktı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, sözlü ve yazılı soru önergelerinin milletvekillerine göre dağılımında AKP'lilerim hiçbir konuyu merak etmediği algısı oluştu. 1’inci ve 2’nci yasama yılı içerisinde verilen yazılı ve sözlü sor önergelerinde istatistikler, Türkiye’de ve Türkiye’nin dış ilişkileri konusunda sürece ilişkin bilgi amaçlı Meclis’e en fazla CHP milletvekillerinin başvuru yaptığını açığa çıkardı. HDP ve MHP milletvekillerinin istatistikler içerisinde ciddi anlamda Meclis’e soru önergesi verdiğini ortaya koydu.

"Sözde" yanıtlar önergelere itti

Meclis’e sunulan soru önergelerin, AKP hükümetinden "sözde" yanıtlar gelince muhalefet çözümü aynı konu hakkında birden fazla önerge vermekte aradı. Meclis’e sunulan sözlü soru önergesi istatistikleri, 1’inci yasama yılı içerisinde 604, 2’inci yasama yılı içerisinde 60 olmak üzere toplam 664; yazılı soru önergesi istatistikleri ise, 1’inci yasama yılı içerisinde 8 bin 175, 2’nci yasama yılı içerisinde ise 2 bin 297 olmak üzere toplam 10 bin 472 oldu.

Muhalefetin çözüm arayışı önergeler oldu

Birinci ve ikinci yasama yılı içerisinde CHP milletvekilleri toplam 7 bin 603, HDP milletvekilleri bin 991, MHP milletvekilleri bin 385, bağımsız milletvekilleri de 87 soru önergesi verdi.

AKP’li vekiller sadece 70 soru önergesi verdi

Birinci ve ikinci yasama yılı içerisinde Meclis’te 317 milletvekili bulunan AKP’den sadece 16 milletvekili soru önergesi verdi. Soru önergesi istatistiklerinde 16 milletvekilinin de çoğunluğu toplam 1 soru önergesi verdiği istatistiklere yansıdı. AKP milletvekilleri içerisinde AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun on sekiz soru önergesi, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yedi soru önergesi, AKP İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir de altı soru önergesi verdi. Meclis’e sunulan toplam 11 bin yüz 36 soru önergesinin sadece yetmişinin AKP’li milletvekillerine ait olması dikkati çekti.