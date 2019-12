-MECLİS'E FİTNESS SALONU TBMM (A.A) - 15.05.2011 - Meclis, 24. Dönem'de milletvekillerine yönelik yeni hizmetler vermeye hazırlanıyor. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, yaptığı açıklamada, Meclisin yeni dönemdeki en önemli yatırımının temeli atılan yeni halkla ilişkiler binası olacağını belirterek, bittiğinde Meclisin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Binayı iki yıl içinde tamamlayarak milletvekillerini yeni odalarına yerleştirmeyi planladıklarını kaydeden Kalkan, yeni bina bittiğinde eski halkla ilişkiler binalarının yeniden elden geçirilerek personel büroları olarak kullanacaklarını, dışarıdaki büroları kampüs içine taşıyacaklarını söyledi. Meclisin seçim nedeniyle tatile girmesinden yararlanarak bazı değişikliklere gidildiğini anlatan Kalkan, ana binada yalnızca kadın milletvekillerinin kullanacağı bir kuaför salonunun yapıldığını kaydetti. Kadın milletvekillerinin beklemeden, istedikleri anda kullanabilecekleri bir salonu yapıp hizmetlerine sunacaklarını ifade eden Kalkan, bunu 12 Haziran'a yetiştireceklerini söyledi. Kalkan, Meclisin tatile girdiği dönemde de erkek berber salonunu yenileyeceklerini bildirdi. Milletvekillerinin halkla ilişkiler binalarındaki odalarının tefrişinin yenilendiğini belirten Kalkan, koltuk yüzlerini değiştirdiklerini, masa ve sandalyelerin elden geçirildiğini anlattı. Milletvekillerinin bu odaları yeni bina bitinceye kadar, 2-3 yıl daha kullanacaklarını hatırlatan Kalkan, bu nedenle yenilenmesinde ihtiyaç olduğunu vurguladı. TBMM binasının Avusturyalı mimarı olan ve 1938 yılında açılan proje yarışmasını kazanan Prof. Clemens Holzmeister'in (1886-1983) anısına bir anıtın yapılacağını belirten Kalkan, tablo şeklindeki bu anıtın, muhalefet kulisine yanındaki arka bahçe ortasına konulacağını söyledi. Kalkan, anıtta Mimar Holzmeister'in kim olduğu, hayat hikayesi ve Türkiye'de neler yaptığına ilişkin bilgiye yer verileceğini ifade etti. Bahçe düzenlemelerine yenilik getirdiklerini, bu yıl ilk kez yerleşke içine lale diktiklerine anlatan Kalkan, ''Meclis bahçesi daha güzel olacak'' dedi. -MİLLETVEKİLLERİNE FİTNESS SALONU- Kalkan, yeni halkla ilişkiler binasında ya da ziyaretçi kabul salonun olduğu yerde hem erkek hem de kadın milletvekilleri için fitness salonu yapılmasını düşündüğünü kaydederek, milletvekillerinin günün yorgunluğunu spor yaparak atabileceğine işaret etti. Kalkan, zaman zaman milletvekillerinin bu yönde talepte bulunduklarını, ancak bunun 2-3 yıl önce yapılmasının zor olduğunu vurguladı. Meclise 10 stenograf daha alınacağını bildiren Kalkan, halen yöneticilerle birlikte 53 kişinin tutanak müdürlüğünde görev yaptığını söyledi. -SEÇİM BÖLGESİNDE BÜRO VE DANIŞMAN- Kalkan, 23. Dönem'in son günlerinde yapılan Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerine bir personel daha görevlendirilmesi yönünde karar alındığını hatırlatarak, üçüncü personelin hangi statüde çalışacağının yeni oluşturulacak Başkanlık Divanına kaldığını söyledi. ''Üçüncü personelin niteliği daha sonra belli olacak; ikinci danışman, şoför olabilir veya milletvekilinin tercihine bırakılabilir'' diyen Kalkan, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti: ''Benim yurtdışındaki edindiğim tecrübe, belki seçim bölgelerinde çalışmak üzere ofis ve danışman olabileceği yönündedir. Bunda henüz bir kesinlik yok. Bunu daha proje olarak ortaya koymadık. Ancak yeni Başkanlık Divanına böyle bir teklifte bulunabilirim. Bu görüşün, çoğunluk tarafından kabul görmesi lazım. Milletvekillerinin seçim bölgelerine gittiğinde vatandaşlarla buluşacağı bir yeri olmalı. Siyasi parti binalarında görüşebiliyorlar ama kendi ofislerinde olması daha uygun ve rahat olacaktır. Bu uygulama, seçmenlerin Meclise gelmesini de engelleyebilir. Ayrıca, buraya gelebilen var, gelemeyen var. Vatandaşların bu yolla seçim bölgesinde parlamentere ulaşması ve derdini anlatması daha kolay olabilir. Üçüncü personel danışman, şoför olabilir veya milletvekilinin tercihine bırakılabilir ama benim projem, seçim bölgesinde ofis ve danışman teşkilatını kurmaktır.'' Kalkan, seçim bölgesinde büro ve danışman teşkilatını kurma fikrini hayata geçirilmesi halinde Meclis tarihinde önemli bir iş başarılmış olacağını belirtti. -''MAZBATA ALIRKEN BELGELERİ DE ALACAK''- Kalkan, seçimi kazandıktan sonra mazbatasını alan milletvekillerinin Mecliste kayıt sırasında doldurdukları çok sayıda evrak bulunduğunu, bunun da zaman aldığını hatırlatarak, ''Bu evrakları kayıt sırasında doldurtturmak istemiyoruz. Seçim kurulu ya da siyasi parti kanalıyla kendilerine bir dosya halinde ulaştıracağız. Kendileri bunları önceden doldurup gelecekler ve hemen kayıtlarını yapacaklar. Bunun üzerinde çalışıyoruz. YSK ile görüşüp bu belgeleri il seçim kurullarına gönderip, mazbatalarını alırken bu dosyaların kendilerine verilmesini sağlayacağız'' diye konuştu. Milletvekillerine Meclisi her yönüyle tanıtan kapsamlı bir kitap hazırlanacağını anlatan Kalkan, kitapta yasa yapma sürecinin baştan sona anlatılacağını, komisyon çalışmalarının nasıl yapıldığı, Genel Kurul ile ilgili bütün bilgilerin yer alacağını söyledi. Kalkan, geçmiş yıllarda bunun çok basit olarak hazırlandığını hatırlatarak, bu kez kanun yapım sürecini de içine alacak şekilde yapılarak kayıt sırasında milletvekillerine vereceklerini bildirdi. -YASAMA UZMANLARI ''ÜLKE UZMANI'' OLACAK- Yeni dönemde yasama uzmanlarını TBMM'nin irtibatlı olduğu ülkeler nezdinde ülke uzmanlığına dönüştüreceklerini belirten Kalkan, şöyle konuştu: ''Her bir yasama uzmanına bir ülke verip, o ülkenin yasaları, Meclisi konusunda uzmanlaşması sağlanacak. Uzman o ülkeyle ilgili araştırma yapacak, o ülkeye gidecek olan milletvekili ve dostluk gruplarına istenen her türlü bilgiyi verecek. Sadece dış politika bakımından değil, ülkenin yasama faaliyetleriyle ilgili bilgilerle donatılacak. Bunun fikir jimnastiğini yaptık, yeni dönemde uygulamasına geçeceğiz. Yasama uzmanı arkadaşlarımız da bu konuda hevesliler.'' Kalkan, Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan uzmanların komisyonlarda görevlendirileceğini belirterek, uzmanların ihtisas komisyonlarında bilgi desteği vereceğini söyledi. ''Yasamanın beynini çalıştıracağız'' diyen Kalkan, yasama faaliyetinin en üst ve bilimsel şekilde yürütülmesini amaçladıklarını da dile getirdi.