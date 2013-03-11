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Yaşam

'Erkek genelevleri açılsın'

17 Mart Pazar günü Taksim Meydanı'nda, erkek genelevlerinin açılması için miting düzenlenecek

11 Mart 2013 17:52

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, 'kadınların köleleştirildiği genelevler kapatılsın ya da erkek genelevleri de açılsın' önerisinde bulundu.

Bulan, TBMM'ye çağrıda bulunarak, “Madem kadınların çalıştırıldığı, köleleştirildiği genelevleri normal ve ihtiyaç görüyorsunuz, o halde erkeklerin vesikalandırılıp çalışacağı, kadınların müşteri olarak gideceği erkek genelevleri de açılsın” dedi.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun imzalı habere göre; 17 Mart Pazar günü Taksim Meydanı'nda, erkek genelevlerinin açılması için bir miting düzenleyerek, 18 Mart Pazartesi günü saat 13.30'da da TBMM'ye dilekçe vereceklerini söylene Bulan sözlerine şöyle devam etti:

 “Ya kadınların vesikalandırılıp köleleştirilip mal gibi satıldığı insanlık ayıbı genelevlerdeki kadınlardan özür dilenip, vesikaları imha edilip, tazminat ödenerek sosyal haklara kavuşturulacak ya da isteğimizin gerçekleşmesi için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dahi başvurarak mücadelemize devam edeceğiz. TBMM, Hükümet, siyasi partiler tam bir uyum içerisinde bunlara gerek kalmadan genelevlerin insan hakları, kadın hakları ihlali olduğunu kabul etsin, genelevlerdeki hayatı çalınan hayatsız kadınların vesikalarını imha ederek, bu kadınlardan özür dileyip tazminat ödemesi sosyal haklara kavuşturulması sağlasınlar. Yoksa tüm dünya yakında Türkiye'deki ‘erkek genelevi' tartışmasını konuşacak.”

 

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