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Yaşam

Meclis'e benzin dolu bidonla girmeye kalktı

TBMM yerleşkesine benzin dolu bidonla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

18 Kasım 2008 02:00

TBMM yerleşkesine benzin dolu bidonla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, TBMM'ye Dikmen kapısına öğle saatlerinde elinde bidon ile gelen bir kişinin şüpheli hareketlerini fark eden polisler, milletvekilleriyle görüşme talebinde bulunan kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Adının Metin M. (56) olduğu öğrenilen kişinin elindeki bidonda benzin bulunduğunu öğrenen polisler durumu karakol ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan Metin K. Kavaklıdere Karakolu'na götürüldü.
Karakolda ifadesi alınan Metin K.'nın eşi ve sevgilisini öldürmek suçundan 23 yıl cezaevinde yattığı, tahliye olduktan sonra iş bulamadığı için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.


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