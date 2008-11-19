Meclis’e benzin bidonuyla girmeye kalkıştı

TBMM’ye milletvekilleriyle görüşmek için gelen kişinin elindeki bidonda benzin olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişinin eşi ve sevgilisini öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı belirlendi.



TBMM’ye Dikmen kapısına öğle saatlerinde elinde bidon ile gelen bir kişinin şüpheli hareketlerini fark eden polisler, milletvekilleriyle görüşme talebinde bulunan kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



Adının Metin M. olduğu öğrenilen kişinin elindeki bidonda benzin bulunduğunu öğrenen polisler durumu karakol ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Metin K. Kavaklıdere Karakolu’na götürüldü.



Karakolda ifadesi alınan Metin K.’nın eşi ve sevgilisini öldürmek suçundan 23 yıl cezaevinde yattığı, tahliye olduktan sonra iş bulamadığı için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

