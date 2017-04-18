Meclis'e 'başkanlık' rötuşu; bakanlar artık locada olacak

Meclis, 15 Temmuz’dan beri süren tadilat çalışmasını başkanlık sistemine mekân uyumunu sağlayacak şekilde genişletecek.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, TBMM ana binada iktidar ve muhalefet kulislerinde son aşamaya gelen inşaat, Başkanlık Divanı bölümü, eski Başbakanlık makamı ve geçmişte İnsan Hakları Komisyonu olarak kullanılan Tören Salonu üzerindeki alanlarda sürüyor. Tören Salonu’nun hemen üstünde yeniden inşa edilen geniş odaların yeni cumhurbaşkanı makamı olarak düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı, Meclis’in açılış töreni veya partisinin grup toplantısı için geldiğinde bu makamı kullanacak.

600 vekile yeni ofisler

İlk genel seçimden önce Genel Kurul Salonu da tadilata girecek. Yeni sistemde bakanlar sadece yemin töreni için Genel Kurul’a girecekler. Artık milletvekillerinin karşılarında hükümet sıraları, dolayısıyla Başbakan ve bakanlar olmayacak. Milletvekillerinin bazen tepki amacıyla bakanların önüne limon, biber gazı fişeği veya jest amacıyla karanfil bırakmaları gibi manzaralar da yaşanmayacak. Bakanlar Meclis çalışmalarını izlemek istediklerinde bürokratlar gibi locaya çıkacaklar.

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle yeni büroların yapılması planlanıyor. Son yıllarda kullanılan ancak milletvekillerinin memnun olmadığı yeni Halkla İlişkiler Binası’nda 430 ofis bulunuyor. Ana binadaki 50’ye yakın makam odası ve bakanların ayrı makamları nedeniyle bu bürolar 550 milletvekiline zor yetiyordu. Ana binayı gölgeleyen kat sayısı nedeniyle de tartışma konusu olan yeni Halkla İlişkiler’deki son iki katın tıraşlanması ve yıkılan eski Halkla İlişkiler binalarının yerine ana binanın kotuna uygun alçak mimariyle yeni ofisler ve lokantalar açılması seçenekler arasında.