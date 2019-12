'Meclis'e adeta eşkiya indi'

T24 - CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tetikçiliğine soyunduğunu, kendisini, demokrasinin değil, iktidarın muhafızı gibi gördüğünü'' ileri sürdü.



Okay, TBMM Genel Kurulu'nda dün (2 Şubat 2010) yaşanan olaylara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Okay, AKP'nin, ''işgalci, hak gasp eden'' anlayışını hep birlikte yaşadıklarını savunarak, Arınç ve AKP Grup Başkanvekilleri'nin, düzenledikleri basın toplantısıyla dertlerini anlatmaya, masum yüzle, mağdur olduklarını ifade etmeye çalıştıklarını söyledi.



''Çok kaba, hoyrat, siyasetin nezaketiyle bağdaşmayan, parlamentoda örneği çok görülmeyen bir sürecin'' dün akşam yaşandığını belirten Okay, AKP'lilerin, siyasi yaşamlarının alışkanlığı olarak, mağduru bir kez daha oynamak istediğini öne sürdü.



Okay, parlamento çatısı altında dün yaşanan olayların, Türk siyasi yaşamına kara bir leke olarak gireceğini dile getirerek, ''Dün parlamentoya adeta eşkıya inmiştir'' dedi.



Genel Kurul Salonu'nda, Başkanvekili'nin dinlendiği odada şiddet, saldırganlığın hakim olduğunu ifade eden Okay, TBMM Başkanvekilleri'nin odasının basıldığını, milletvekillerinin yumruklandığını, muhalefet milletvekillerinin düşüncelerini açıklamalarının engellenmek istendiğini söyledi.



''Kendisini hala TBMM Başkanı olarak gören bir zat, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun odasını bastı'' diyen Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Sayın Mumcu'ya hakaretlerde bulunarak, muhalefet milletvekillerinin konuşturulmaması konusunda baskı yaptı. Ardından AKP Grup Başkanvekili ağza alınmayacak sözlerle Sayın Mumcu'ya saldırmıştır. Sayın Mumcu'ya yapılan saldırı, aslında milli iradeye, TBMM'nin iradesinin özgürce ortaya çıkmasına karşı yapılmış bir saldırıdır. TBMM Başkanı'na, Sayın Başbakan, 'Siz mi susturacaksınız, ben mi susturayım?' deme cesaretini bulan bir genel başkana, yaranmak için başbakan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri adeta yarıştı. Demokrasi ayaklar altına alındı. Bülent Arınç, siyasi hayatında bir tek eser bırakmamış, toplumu birbirine düşman ederek siyasi çıkar peşinde koşan biri olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Boş işlerin boş Bakanı Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın tetikçiliğine soyunmuştur. Arınç kendisini, demokrasinin değil, AKP iktidarının muhafızı gibi görmektedir.



Sayın Arınç'ın kadın Başkanvekili'ne saldırdıktan sonra, Genel Kurul'dan adeta kaçar gibi uzaklaşması suçluluğun tezahürü olduğu gibi bu zatın korkaklığının da bir tezahürü sayılmalıdır.''