-MECLİS BAŞKANI OKTAY EKŞİ OLACAK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Meclis, en yaşlı milletvekili sıfatıyla CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin geçici başkanlığında toplanacak. 24. Dönem Meclisi; AK Parti, CHP, MHP ve BDP destekli bağımsız milletvekillerinden oluştu. AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve bağımsızlar 36 milletvekiliyle Mecliste temsil edilecek. AK Parti Hakkari, Iğdır ve Tunceli'den milletvekili çıkaramazken, CHP 33 ilden, MHP ise 47 ilden hiç milletvekili çıkaramadı. Meclis, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 7 Aralık 1932 doğumlu olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi başkanlığında toplanacak. En genç 6 milletvekilinin geçici katip üyeliği yapacağı birleşimde, milletvekilleri yemin edecek. TBMM Başkanı seçilinceye kadar Ekşi görevini sürdürecek. Ekşi, seçilecek TBMM Başkanı'na görevi devredecek. Bağımsız milletvekilleri sayılarını artırarak Meclise girdi. BDP'nin desteğiyle seçilen bağımsız milletvekilleri şöyle: Murat Bozlak (Adana), Halil Aksoy (Ağrı), Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız (Batman), İdris Baluken (Bingöl), Hüsamettin Zenderlioğlu (Bitlis), Leyla Zana, Altan Tan, Şerafettin Elçi, Hatip Dicle, Emine Ayna ve Nursel Aydoğan (Diyarbakır), Esat Canan, Selahattin Demirtaş ve Adil Kurt (Hakkari), Pervin Buldan (Iğdır), Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel (İstanbul), Mülkiye Birtane (Kars), Gülser Yıldırım, Ahmet Türk ve Erol Dora (Mardin), Ertuğrul Kürkçü (Mersin), Demir Çelik ve Sırrı Sakık (Muş), Gültan Kışanak (Siirt), Faysal Sarıyıldız, Hasip Kaplan ve Selma Irmak (Şırnak), İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan (Şanlıurfa), Nazmi Gür, Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk ve Özdal Üçer (Van) -SANIKLIKTAN VEKİLLİĞE- 24. Dönem Meclisi'nin ilginç özelliklerinden biri KCK ve Ergenekon Davası sanıklarının da milletvekili olarak Meclise girmesi oldu. Hatip Dicle, Kemal Aktaş, Selma Irmak, İbrahim Ayhan, Faysal Sarıyıldız, Gülseren Yıldırım, cezaevinden çıkarak Meclise gelecek. Ergenekon davasının bazı tutuklu sanıkları da Meclise girdi. İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile aynı dava kapsamında tutuksuz yargılanan İlhan Cihaner ve Sinan Aygün, CHP'den milletvekili seçildi. ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı Engin Alan ise MHP milletvekili olarak Mecliste yer alacak. Öte yandan, ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci yazar Tuncay Özkan, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Deniz Yıldırım yeterli olayı alamadıkları için milletvekili seçilemedi. -İKİ KARDEŞ, İKİ AYRI PARTİDEN- Ağabey ile kardeş de Mecliste aynı çatı altında, farklı partilerden milletvekili oldu. Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki oğlundan biri Yıldırım Tuğrul Türkeş MHP'den, diğer oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ise AK Parti'den milletvekili oldu. Milletvekillerinin meslek dağılımında hukukçular ağırlı kazanırken, mühendis ve doktorlar da Mecliste önemli yer tuttu. Tolga Çandar, Sabahat Akkiraz, Sırrı Süreyya Önder ise sanat dünyasını, Mecliste temsil edecek isimler oldu. BDP destekli Mardin'den seçilen Süryani Erol Dora da Meclise girdi. Eski milli futbolcu Hakan Şükür de TBMM'ye seçildi.