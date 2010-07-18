-MECLİS YOĞUN MESAİ YAPACAK TBMM (A.A) - 18.07.2010 - Meclis, tatile gireceği bu hafta, yoğun bir mesai ile gündemindeki tasarıları yasalaştıracak. TBMM Genel Kurulunda, 20 Temmuz Salı günü kamuoyunda ''taş atan çocuklar tasarısı'' olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklara ilişkin tasarı görüşülecek. Bu tasarının kabul edilmesinin ardından, görüşmeleri yarım kalan ve ağırlıklı olarak Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören ''torba tasarı'' ele alınacak. ''Temel yasa'' olarak görüşülen tasarı, 3 bölüm halinde 3'ü geçici 69 maddeden oluşuyor. Gündemde, Nükleer Enerjinin Barışcıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının da aralarında bulunduğu bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tasarıları da yer alıyor. TBMM Genel Kurulu, günlük programın 24.00'te tamamlanamaması durumunda tasarıların bitimine kadar çalışacak. Meclisin 23 Temmuz Cuma günü tatile girmesi bekleniyor.