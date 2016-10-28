T24 LogoT24 Logo
Politika

Meclis yetkilileri: Rakılı Atatürk Tablosu en geç yarın yerine asılacak

Meclis'te daha önce de kaldırılan Atatürk portesi tartışma konusu olmuştu

28 Ekim 2016 16:33

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gördüğü gerekçesiyle indirildiği iddia edilen Meclis Lokantası'nda asılı duran 'rakılı' Atatük tablosu Sözcü gazetesinin konuyu manşete taşımasından sonra yeniden asılacağı belirtildi. Meclis yetkililerinin Habertürk'ten Sibel Erdem'e verdiği bilgiye göre, tablo en geç yarın aynı yerine asılmış olacak.

Meclis Lokantasında Atatürk'ün Savarona yatında yemek yerken resmedilen tablosu asılıydı. Tabloda yemek masasında bulunan sürahi ve bardak ise 'Rakılı Atatürk Tablosu' olarak adlandırılmıştı. Tablo 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclis bombalanınca lokantada hasar gördü. Bilgi veren Meclis yetkilileri tablonun çerçevesinin de kırıldığını ve tablonun bu gerekçeyle kaldırıldığını iddia etti.

"Bu akşam veya yarın asılmış olur"

Meclis kaynakları tablonun çerçevesinin yapıldığını ve hasar gören duvardaki tadilatın ise sürdüğünü söyledi. Yetkililer, tablonun yerine televizyon asılmadığını, Meclis Lokantası'nda televizyonun zaten ayrı bir yere asıldığını belirterek Atatürk tablosunun da yeniden asılacağını söyledi.

Meclis'te daha önce de muhalefet kulisinde bulunan Atatürk portesi tartışma konusu olmuştu. Bu portre tadilat nedeni ile kulisten kaldırılarak, kulis girişine açılan müze bölümüne konulmuştu.

ETİKETLER

AtatürkrakıMeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24