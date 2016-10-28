Meclis yetkilileri: Rakılı Atatürk Tablosu en geç yarın yerine asılacak

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gördüğü gerekçesiyle indirildiği iddia edilen Meclis Lokantası'nda asılı duran 'rakılı' Atatük tablosu Sözcü gazetesinin konuyu manşete taşımasından sonra yeniden asılacağı belirtildi. Meclis yetkililerinin Habertürk'ten Sibel Erdem'e verdiği bilgiye göre, tablo en geç yarın aynı yerine asılmış olacak.

Meclis Lokantasında Atatürk'ün Savarona yatında yemek yerken resmedilen tablosu asılıydı. Tabloda yemek masasında bulunan sürahi ve bardak ise 'Rakılı Atatürk Tablosu' olarak adlandırılmıştı. Tablo 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclis bombalanınca lokantada hasar gördü. Bilgi veren Meclis yetkilileri tablonun çerçevesinin de kırıldığını ve tablonun bu gerekçeyle kaldırıldığını iddia etti.

"Bu akşam veya yarın asılmış olur"

Meclis kaynakları tablonun çerçevesinin yapıldığını ve hasar gören duvardaki tadilatın ise sürdüğünü söyledi. Yetkililer, tablonun yerine televizyon asılmadığını, Meclis Lokantası'nda televizyonun zaten ayrı bir yere asıldığını belirterek Atatürk tablosunun da yeniden asılacağını söyledi.

Meclis'te daha önce de muhalefet kulisinde bulunan Atatürk portesi tartışma konusu olmuştu. Bu portre tadilat nedeni ile kulisten kaldırılarak, kulis girişine açılan müze bölümüne konulmuştu.