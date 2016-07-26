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Meclis yeniden anayasa uzlaşmasına hazırlanıyor; idam cezası masaya gelecek mi?

Düzenlemede AKP’nin askeri yargıyı lav edebileceği ya da adli idari yargı içinde değerlendirebileceği belirtiliyor

26 Temmuz 2016 18:09

Hülya Karabağlı

Başbakan Binali Yıldırım’ın üçüncü toplantısında CHP’li üyelerin başkanlık tartışmalarına kapıyı kapatmasından sonra dağılan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun tekrar kurulduğunu açıklamasından sonra kulislere AKP'nin getireceği düzenlemeler yansımaya başladı. AKP’nin askeri yargıyı lav edebileceği ya da adli idari yargı içinde değerlendirebileceği belirtiliyor. Belli suçlarda idam cezası önerisinin de getirilebileceği ifade ediliyor.

TBMM, yargıya düzenleme çerçevesinde yeniden masaya dönmeye hazırlanıyor. AKP’nin yol haritasını belirlemesinden sonra dört siyasi parti yöneticileriyle bir araya gelmesi ve en kısa sürede çalışmalara başlaması bekleniyor. 

AKP, yeni anayasa için ‘mini bir paket’ önerisi düşünüyor. Düzenlemede AKP’nin askeri yargıyı lav edebileceği ya da adli idari yargı içinde değerlendirebileceği belirtiliyor. Belli suçlarda idam cezası önerisinin de getirilebileceği ifade ediliyor. Hükümet kanadının Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusunda  kafasının net olmadığı belirtiliyor. Ancak,  HSYK  üyelerinin bir kısmının TBMM tarafından seçilmesi ve ‘Hakimler kurulu’, ile ‘savcılar Kurulu’ gibi  iki ayrı  bölümü ayrılmasına ilişkin bir düzenlemeye  tüm siyasi partilerin  olumlu baktığı da söyleniyor.

 

Dört siyasi partinin uzlaştığı
60 madde ne olacak?

 

24. yasama döneminde dört siyasi partinin üzerinde uzlaştığı 60 maddenin ne olacağı konusu da önümüzdeki günlerde şekillenecek. Mini yargı paketinde uzlaşılması durumunda 4 partinin 60 maddenin de yeniden değerlendirerek masaya devam konusunda karar alabileceği söyleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün düzenlediği basın toplantısında, daha önce kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda mesafe kat edildiğini, bunun üzerinden de yürünebileceğini, yeniden sil baştan da ele alınabileceğini bildirdi.

"Kesinlikle yargının siyasetin sopası haline dönüşmesini engellemek, bu Meclis'in asli görevidir. Yapılacak düzenlemeyle, HSYK'nın yapısının oluşumu için değişik modeller var, Meclis seçebilir, değişik formülasyonlar geliştirilebilir. Ama bu şekli yargıya güveni her gün biraz daha azaltıyor" dedi.

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