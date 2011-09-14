-Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor TBMM (A.A) - 14.09.2011 - Meclis, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı hazırlıklarını sürdürüyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yasama yılının başlamasına 15 gün kala Meclisteki bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sürerken, Meclis yeni dönemde bazı yeniliklere de imza atacak. Meclis basın koridorunda bulunan basın toplantı salonu yenileniyor. Yeni düzende basın toplantısı düzenleyen milletvekili, konuşmasını kürsüden yapacak. Böylece basın toplantılarının daha kısa süreli olması amaçlanıyor. Erkek milletvekillerinin kullandığı berber salonu da yenilenirken, kadın milletvekilleri için ana binada yeni bir kuaför salonu yapıldı. Bu salonu sadece kadın milletvekilleri kullanacak, personele hizmet verilmeyecek. Milletvekillerini daha geniş odalara kavuşturacak yeni halkla ilişkiler binasının yapımı sürerken, milletvekillerinin halen kullandıkları odaların tefrişatı yenilendi. 2013 yılı başına kadar bu odaları kullanacak milletvekillerinin odaları tatil öncesinde belirlenmişti. TBMM Albümü yeni yasama yılının başında tamamlanmış olacak. TBMM Genel Kurulundaki elektronik sistemin yenilenmesi için çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın 2012 yılında tamamlanması amaçlanıyor. Yapılacak değişiklikle milletvekillerinin sisteme daha rahat girmesi sağlanacak. -Milletvekillerine tablet bilgisayar- Milletvekilleri için ''yasama el kitabı'' hazırlandı. Kitapta, milletvekillerine yasama süreci, tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Basımı süren kitabın, yeni yasama yılı başlarken milletvekillerine dağıtılması amaçlanıyor. Bugüne kadar bir sekreter ve danışman ile çalışan milletvekilleri, yeni yasama yılından itibaren üçüncü personelle çalışma imkanına kavuşacak. Ayrıca milletvekillerine birer tablet bilgisayar verilecek. Bugüne kadar TBMM Genel Kurulu ile paralel olarak yayın yapan Meclis TV, yeni dönemde salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında yayın yapacak. Genel Kurulun başlayacağı 15.00'e kadarki bir saatlik sürede Meclisteki çalışmaları banttan özet olarak sunacak olan Meclis TV, siyasi partilerin grup toplantılarını canlı vermeyecek. Yeni düzende, TBMM Genel Kurulunun yayınlarının Meclisin içinde kapalı devre olarak İntranet üzerinden izlenmesi hedefleniyor.