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Politika

Meclis yeni yasama yılına hazır  TBMM (A.A)

28 Eylül 2011 15:02

-Meclis yeni yasama yılına hazır  TBMM (A.A) - 28.09.2011 - Meclis, yeni yasama yılına önemli düzenlemeleri görüşerek başlayacak.  TBMM, 24. Dönem ikinci yasama yılına, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül milletvekillerine hitap edecek.   TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta denetim konularını görüşecek. Sözlü soruların yanı sıra bazı araştırma önergeleri de ele alınacak.   Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi, sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete 2007 yılında verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkere olacak. Hükümete verilen yetkinin süresinin 17 Ekimde dolduğu gözönünde bulundurulduğunda, tezkerenin önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor, ancak hangi gün görüşüleceği netlik kazanmadı. -Kadınlara pantolon giyme imkanı-  Meclisin yeni yasama yılındaki ele alacağı ilk teklif, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi için verdiği İçtüzük değişikliği olacak. Teklif, TBMM İçtüzüğü'nde ''kadınların tayyör'' giymesinin yanı sıra ''ceket ve pantolon giymesi''ne de imkan tanıyor. Teklifle, İçtüzüğün ''kıyafet'' başlıklı 56. maddesindeki ''bayanlar tayyör giyerler'' şeklindeki ifade, ''kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler'' şeklinde değiştiriliyor.  Teklifte, ayrıca İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor.  Diğer siyasi parti gruplarının da sıcak baktığı teklif, önce TBMM Anayasa Komisyonunda, hemen ardından da Genel Kurulda görüşülecek.   Öte yandan yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, Mecliste yeni anayasa çalışmalarına da hız verilecek. Bu kapsamda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siyasi parti gruplarına birer mektup gönderecek. Ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulması ve yeni anayasa yapılması konusunda çalışmalara başlanması bekleniyor.

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