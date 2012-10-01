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Politika

Meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor, ilk gündem tezkerenin uzatılması

Genel Kurul'un bu haftaki en önemli gündemi, sınır ötesi operasyonlar konusunda Hükümet'e verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını içeren tezkere olacak

01 Ekim 2012 11:06

Türkiye Büyük Meclisi bugün yeni yasama yılına başlıyor. Meclis Genel Kurulu, sınır ötesi operasyonlar konusunda Hükümet'e verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi'ni perşembe günü görüşecek.

24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla bugün ilk tören saat 14.00'te TBMM yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda yapılacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve milletvekilleri, anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı'nı okuyacak. Daha sonra TBMM Genel Kurulu, Çiçek başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Çiçek, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşmasını yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Genel Kurul'a takdim edecek. Gül, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Gül'ün konuşmasının ardından başka bir gündem maddesini görüşmeyerek çalışmalarını tamamlayacak. Yeni yasama yılı resepsiyonu, yaşanan son terör olayları nedeniyle yapılmayacak.

 

Tezkere

 

Genel Kurul'un bu haftaki en önemli gündemi, sınır ötesi operasyonlar konusunda Hükümet'e verilen yetkiyi bir yıl daha uzatılmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi olacak. Genel Kurul, tezkereyi 4 Ekim Perşembe günü görüşecek. Hükümet'e verilen yetkinin süresi, 17 Ekim'de doluyor. 

 

Yerel seçimler

 

Yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi, 4 Ekim Perşembe günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.  Teklif, Anayasa'ya eklenecek bir geçici maddeyle, yapılacak ilk yerel seçimlerin ekim ayının son pazar günü yapılmasını içeriyor.

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