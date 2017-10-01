Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (6)

KILIÇDAROĞLU\'DAN KAHRAMAN\'A YANIT: TBMM BAŞKANI\'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR

CHP Meclis Grubu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın makamımda gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun davet edilmediğini duyurdu. Herkesi davet ettiğini belirten Meclis Başkanı Kahraman\'ın sözleriyle ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"TBMM Başkanı\'na yalan söylemek yakışmıyor\" dedi.

CHP Meclis Grubu\'ndan yapılan açıklamada, \"TBMM Başkanı\'nın odasında yapılan toplantıya Sayın Genel Başkan\'ın çağrıldığı bilgisi doğru değildir. Sayın Genel Başkan\'ın bu görüşmeden haberi olmadığı gibi toplantıya da davet edilmemiştir\" denildi.